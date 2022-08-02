"Як наглядачі у канцтаборі": у Маріуполі окупанти знущаються над місцевими мешканцями (відео)

В окупованому Маріуполі росіяни знущаються над місцевими мешканцями.

Маріупольці змушені стояти у довгих чергах під пекучим сонцем, щоб отримати пайок з їжею.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Навіть літні люди чекають під зачиненим забором. Крім того, на їх питання ще й по-хамськи відповідають.

"Таке справжнє обличчя росіян - вони ведуть себе, як наглядачі у канцтаборі. Їм притаманна лише грубість та намагання принизити", - розповіли в міськраді.

Нагадаємо, російські окупанти лише обіцянками "покращують" життя у захопленому Маріуполі. Натомість росіяни планують провести рок-концерт на заводі "Азовсталь", де тривалий час українська армія тримала оборону.

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