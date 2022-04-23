Як народити дитину в Польщі під час війни: відповіді на найважливіші запитання / Pexels

Як народити дитину в Польщі під час війни: ведення вагітності, реєстрація немовляти

Як народити дитину в Польщі під час війни: ведення вагітності, реєстрація немовляти

Від 24 лютого 2022 року до Польщі приїхала найбільша кількість біженців з України. І нині багатьох українок, які знаходяться далеко від дому, хвилює запитання: як народити дитину в Польщі під час війни в рідній країні? Читайте поради, які стануть вам у нагоді в матеріалі ТСН.ua.

Знайти відповіді на запитання, які хвилюють українських жінок, що живуть зараз в Польщі, допоможуть поради тих українок, які вже народжували в цій країні або повинні от-от народити.

Як стати на облік для ведення вагітності у Польщі

Щоб стати на Польщі на облік для ведення вагітності звертатися до жіночої консультації не обов'язково. Можна просто піти до найближчого до вас гінеколога-акушера (ginekologa położnika) або просто гінеколога, який обслуговує вагітних. Не обов'язково вибирати велику клініку чи лікарню, можна зупинитися на невеликому приватному кабінеті.

Щоб стати в Польщі на облік потрібно мати з собою такі документи:

закордонний паспорт;

номер PESEL (для тих біженок, які наразі знаходяться на тимчасовому проживанні в Польщі).

Під час візиту до лікаря не забудьте оформити аналог картки обліку вагітної (в Польщі він називається książeczkę ciąży). В цьому документі будуть зібрані всі результати УЗД, аналізів. А тому książeczkę ciąży потрібно брати з собою кожного разу, коли йдете до гінеколога, а також на самі пологи.

В Польщі вагітним виплачують одноразову фінансову допомогу (becikowe). Українки, які тимчасово проживають в цій країні, також можуть її отримати. Лише потрібно пам'ятати, що для цього стати на облік для ведення вагітності у Польщі потрібно до 10 тижня.

Пологи в Польщі для українок під час війни: як шукати лікаря

Пологи в Польщі під час війни для українок / pixabay.com

Шукати лікаря-гінеколога можна самостійно на спеціальному сайті Znany lerarz. Тут є відгуки про кожного лікаря, а також можливість домовитися про візит та обстеження. Важливо шукати такого лікаря, який працює недалеко від місця, де ви зараз проживаєте. Варто зауважити, що один і той самий лікар може надавати свої послуги платно (в своєму приватному кабінеті) і безкоштовно (в державній клініці). Не потрібно переживати через незнання мови, адже багато гінекологів розмовляє українською чи російською.

Для реєстрації у державній клініці та отримання послуг безкоштовно, українським біженцям потрібно надати підтвердження перетину кордону з Україною після 24 лютого 2022 року. Тобто в PESEL повинна бути позначка "ukr". Також обов'язково уточніть, чи заклад, де ви хочете стати на облік, обслуговує в межах програми NFZ (Національного Фонду Здоров'я). Якщо ні - доведеться платити.

Якщо ви обрали приватного лікаря, варто звернути увагу, що вартість обстеження буде приблизно 150-250 злотих (1000-1700 гривень). Також потрібно буде оплатити аналізи.

В Польщі можна всю вагітність відвідувати лікаря в приватній клініці, а народжувати в безкоштовній державній лікарні. Особливої різниці між послугами приватними та державними немає.

Якщо ви вирішили народжувати в платній лікарні (яка не обслуговує в межах програми NFZ), будьте готовими до досить високої вартості послуг - від 3 до 6 тисяч злотих (приблизно 20-40 тисяч гривень), а ось пологи в приватній клініці ще дорожче - близько 20 тисяч злотих (більше 130000 грн). Певну суму також потрібно буде витратити на збирання сумки в пологовий.

Які речі брати з собою в сумку в пологовий

Дуже важливо не забути взяти з собою документи. Перелік такий:

Облікова карта вагітної - książeczkę ciąży;

Посвідчення особи - dowód osobisty;

Результати певних обстежень (USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS) - wyniki badań USG, HIV, HBS, HCV, WR, GBS;

Результат аналізу групи крові - oryginalny wynik badania grupy krwi;

План пологів - plan porodu;

Направлення в пологовий будинок (при необхідності) - skierowanie do szpitala.

Мамі потрібно взяти для себе такі речі:

мінеральна негазована вода;

мобільний телефон та зарядний пристрій;

напої і перекуси;

2-3 нічні сорочки з натуральної тканини та застібкою нагорі для годування дитини;

халат;

одноразові трусики;

бюстгалтер для годування;

светр чи худі, інший теплий одяг;

шкарпетки;

капці гумові для душу;

капці для палати;

рушники різних розмірів;

післяпологові прокладки;

засоби особистої гігієни;

лактаційні вкладки;

ложка, виделка, чашка;

гумка для волосся, гребінець чи щітка;

подушка для годування дитини;

окуляри (за необхідності);

мазь для грудей;

термальна вода;

поліетиленовий пакет, куди будете складати брудний одяг;

блокнот та ручка;

одноразові засоби для гоління;

будь-які особисті речі, які ви захочете взяти з собою.

Для майбутнього малюка знадобляться такі речі:

4 боді з короткими рукавами;

4 розпашонки;

4 повзунки;

4 фланелеві пелюшки або пелюшки з бавовни;

шкарпетки;

шапочка за сезоном;

плед;

антицарапки;

підгузки для немовлят;

конверт для новонароджених;

рушник з капюшоном;

вологі серветки;

пляшечка для годування;

засоби особистої гігієни (олійки, креми тощо);

автокрісло;

вітамін D для немовлят.

Що робити українкам після пологів в Польщі та як зареєструвати дитину

Що робити українкам після пологів в Польщі під час війни / pixabay.com

Після пологів в Польщі дозволено три дні перебувати у післяпологовій палаті. Зазвичай, там є все необхідне: холодильник, електричний чайник, мікрохвильова піч тощо. За породіллями та малюками доглядають медсестри. Це абсолютно безкоштовно. Наприклад, можна навіть попросити суміш для вигодовування.

Також існує державна програма, за якою дають 500 злотих на місяць на дитину. Оформити її можна онлайн за наявності PESEL. Ще під час вибору клініки для народжування зверніть увагу, чи є в ній безкоштовні консультації психолога чи консультанти з грудного вигодовування. Якщо після виписки породіллі немає куди піти, можна зупинитися в так званому "dom samotnej matki" чи звернутися за допомогою до Miejski Ośrodek Społecznej Pomocy.

Щоб зареєструвати дитину після народження потрібно мати такі документи:

карта вагітності;

PESEL;

останні аналізи;

група крові.

Реєструють дитину автоматично. Лікарі документують факт появи малюка відразу після пологів. Тому після виписки ви зможете отримати інформаційну карту.

Потім впродовж 21 дня після пологів потрібно звернутися в аналог українського ЗАГСу (urząd stanu cywilnego) та подати такі документи:

інформаційна карта з пологового;

закордонні паспорти батьків;

свідоцтво про народження матері;

свідоцтво про шлюб (за наявності перекладу на польську мову).

Там ви отримаєте свідоцтво про народження дитини. Його потрібно перекласти на українську мову та віднести до найближчого консульства. Тільки тоді дитина отримає довідку про надання громадянства. Наразі фото малюка просто вклеюють в паспорт одного з батьків через війну в Україні і неможливість виготовлення закордонного паспорта.

Відразу після народження розпочинається безвіз для немовляти. Тому варто якнайшвидше подбати про продовження легального побуту, щоб потім не було проблем.