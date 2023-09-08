Як насправді воюють росіяни — деталі від українського танкіста

Є підготовлені військові, а є ті, хто тікає, коли виїжджають танки.

Більшість росіян — досвідчені військові. Адже і армія, і “Вагнер” постійно беруть участь в конфліктах по всьому світу, тому не треба їх недооцінювати.

Таку думку висловив ТВО командира танкової роти “Сталеві вовкулаки” 3-ої ОШБр із позивним “Кагор” в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“Те, що росіяни не вміють воювати, взагалі не так. Можливо, коли заслали всіх, хто в них був і брали в полон “чмонь” і подібних, то дійсно таке було. В будь-якому випадку трапляються ті, хто не вміє воювати. Але більшість у них дійсно досвідчені військові”, — говорить він.

“Треба враховувати ще той фактор, що хоч з 2014 року Україна у стані війни, тобто у багатьох є якийсь бойовий досвід, але це бойовий досвід АТО. Але АТО і ця війна — дві різні речі. А у них, що армія, що “Вагнер” постійно беруть участь в конфліктах по світу і у них є бойовий досвід. Це перша перевага”, — зауважив український військовий.

“По-друге, в штабах у них теж не дурні сидять, які в принципі вміють керувати. Про мінуси їхні я розповідати не буду, аби вони не знали, що їм потрібно покращувати”, — додав він.

“Взагалі те, що у нас розповідають, що вони нікудишні вояки тощо… Пропаганда повинна бути, але це вже перебір. У нас люди розслабилися. Більшості здається, що ми перемогли і війни вже немає, що тут просто формальність якась”, — зазначив танкіст.

За його словами, є підготовлені військові, а є ті, хто тікає, коли виїжджають танки: “У нас вже декілька разів було, коли виїжджали наші танки, відпрацьовували і вони кидали позиції. Я пам’ятаю, одного разу сорок людей втекло з позицій”.

Моральний стан російських військових — теж річ спірна, вважає військовий: “Є люди ідейні — це погані люди, які думають, що ми фашисти і нацисти, а Росія — “вєлікая страна”. А є люди, яких дійсно просто змусили і кинули”.

Над росіянами дуже довго працювали, щоб у них не було свого “я”, резюмував військовий.

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Нагадаємо, зранку 8 вересня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області. Російські окупанти влучили у адміністративну будівлю. Загинула одна людина. Станом на 11:00 відомо про майже 50 постраждалих.

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