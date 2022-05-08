Як навчити дітей розпізнавати вибухонебезпечні предмети: прості поради

Скажіть, що зараз ви вивчаєте щось абсолютно нове і дуже важливе, і попросіть дитину допомогти вам запам’ятати цю інформацію.

Продовжуємо навчати дітей розпізнавати вибухонебезпечні предмети.

Про це у Facebook інформує UNICEF Ukraine.

Як говорити з дітьми на таку важливу тему?

Виберіть час, коли дитина не зайнята грою чи мультфільмом.

Скажіть, що зараз ви вивчаєте щось абсолютно нове і дуже важливе, і попросіть дитину допомогти вам запам’ятати цю інформацію.

На картинці ви бачите фугасну протипіхотну міну. Покажіть це зображення дитині і запитайте, чи знає дитина, що це. Скажіть, що це міна.

Спочатку краще показати ілюстрацію, а наступного разу можна показати реальне фото.

Запитайте дитину, на що їй схожий цей предмет.

Вислухайте дитину, поділіться своїми варіантами та скажіть, що хоч нам це нагадує красивого метелика, це дуже небезпечна міна. Вона невелика, розміром як долоня, може бути зеленою або коричневою. Ця міна може вибухнути, якщо до неї хтось доторкнеться, або навіть сама по собі - раптово. Тому наближатись до такого поганого “метелика” дуже небезпечно. Ця міна може сховатись у траві, біля кущів чи під будинком у тих містах, де була війна. Ось чому треба бути дуже уважним - не підходь, не чіпай, обережно відійди і повідом про знахідку когось із дорослих. Вони зателефонують за номером 101 і рятувальники неодмінно приїдуть, щоб знешкодити міну і знову зробити це місце безпечним.

"Бережіть себе та своїх рідних!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Естонія відправляє до України команду фахівців з розмінування, яка буде постійно допомагати українським колегам на ротаційній основі. Команда налічує 5 осіб з трьома автомобілями. Періодично їх змінюватимуть інші колеги.

Читайте також:

Українські жінки навчаються розмінуванню у Косово