Як не нашкодити військовим: цивільним громадянам пояснили, що варто і не варто робити

Якщо військовослужбовець каже: “Я не можу тобі це зараз розказати”, — значить, так і є. Не варто тиснути чи маніпулювати фразами на кшталт: “Я маю знаю, де ти, щоб добре спати”. Щоб вам було спокійніше, ваш рідний військовий чи військова має бути в безпеці, коли ворог не знає планів та позицій нашої армії.

ТСН.ua пропонує вам поради, як не нашкодити своїми словами та діями нашому війську, які підготувала команда проєкту Dovidka.info від Центру стратегічних комунікацій.

Не питайте зайвого в телефонній розмові

А де ти зараз?

Вас багато на позиції?

Яка у вас є зброя?

А нові танки вже приїхали?

Ці та подібні запитання недоречні, оскільки наражають особовий склад на небезпеку. Говоріть про буденні, звичайні речі.

Зберігайте інформацію у таємниці

Не завжди, щоб почути розмову, треба її прослуховувати через системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ворожі вуха є всюди. Приміром, військовий може бути в людному місці й вимовити вголос інформацію, а почує її поруч російський шпигун. Або ви почуєте військову інформацію та перекажете далі. У такому випадку вона втратить секретність і може потрапити до ворога. Завжди будьте насторожі та думайте, кому, що та де ви говорите.

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Не публікуйте зайвого у соцмережах

Росіяни стежать у соцмережах за рідними військових та волонтерами. На їх сторінках вони шукають інформацію про техніку, особовий склад, позиції. Тому в дописах на своїх сторінках не можна поширювати:

адреси місць, де можуть бути військові

локації, фото чи відео

прізвища, номери бригад, кількість особового складу

маршрут, яким допомога прямує на фронт.

Допомагайте безпечно

Якщо ви надаєте волонтерську допомогу військовим, не маючи великого досвіду, будьте обережні зі звітністю в соцмережах. Краще не пишіть точну кількість, приміром, аптечок, яка поїде на той чи інший напрямок. Ворог може проаналізувати ці дані, зіставити їх з іншими та вирахувати кількість особового складу.

Якщо ви хочете опублікувати фото в соцмережах для звіту про допомогу, запитайте у військового, чи можна показати його обличчя.

Домовляйтеся про час спілкування

Коли військовий перебуває на передових позиціях, він не може користуватися телефоном, бо працює ворожий РЕБ. У такому випадку треба заздалегідь домовитися про час і правила спілкування з рідними.

Запишіть номер командира та побратимів, щоб звʼязатися з ними, якщо рідна людина тривалий час не виходить на зв'язок.

У ворога величезна мережа розвідників, які відстежують інформацію в соцмережах, сусідських чатах та Telegram-каналах. Таким чином вони збирають розвідувальні дані для підготовки ударів.

Серед натовпу вашого міста теж можуть бути ворожі шпигуни. Тому не обговорюйте зайвого: це може нашкодити нашому війську.

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