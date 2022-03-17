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Як не стати жертвою трудового рабства за кордоном: поради

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Як не стати жертвою трудового рабства за кордоном: поради

Торгівля людьми — це форма сучасного рабства та порушення прав людини.

Не віддавати оригінали документів, не погоджуватися на сумнівну роботу і не позичати у незнайомців гроші. Такі поради українським біженцям дали у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

“Перебуваючи у відчаї і паніці, оперативно виїжджаючи за межі рідного міста, саме в такому стані і в такий період часто можна стати жертвами торгівлі людьми. Торгівля людьми — це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей”, - пояснили в  РНБО.

Як не стати жертвою

  • не віддавайте нікому оригінали документів, покладіть копії у різні місця;
  • не погоджуйтеся на роботу сумнівного характеру;
  • не беріть у борг у незнайомців;
  • підтримуйте зв'язок з рідними;
  • вивчіть телефони екстрених служб (допомога в країнах ЄС — 112).

Торгівля людьми буває у формі трудової або сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва, для вилучення органів тощо.

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