Як не стати жертвою трудового рабства за кордоном: поради

Як не стати жертвою трудового рабства за кордоном: поради

Торгівля людьми — це форма сучасного рабства та порушення прав людини.

Не віддавати оригінали документів, не погоджуватися на сумнівну роботу і не позичати у незнайомців гроші. Такі поради українським біженцям дали у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

“Перебуваючи у відчаї і паніці, оперативно виїжджаючи за межі рідного міста, саме в такому стані і в такий період часто можна стати жертвами торгівлі людьми. Торгівля людьми — це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей”, - пояснили в РНБО.

Як не стати жертвою

не віддавайте нікому оригінали документів, покладіть копії у різні місця;

не погоджуйтеся на роботу сумнівного характеру;

не беріть у борг у незнайомців;

підтримуйте зв'язок з рідними;

вивчіть телефони екстрених служб (допомога в країнах ЄС — 112).

Торгівля людьми буває у формі трудової або сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва, для вилучення органів тощо.

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