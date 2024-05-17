Як нестача ППО змінила ситуацію на фронті: пояснення аналітиків

Нестача систем протиповітряної оборони в Україні призводить до "повільних, але постійних успіхів" російських сил на фронті.

Російські війська можуть здійснювати розвідку за допомогою безпілотників у глибокому українському тилу, зокрема над Харковом. Це відбувається через відсутність в Україні достатньої кількості ППО.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

"Зменшення постачань зенітних перехоплювачів змусило Україну приймати складні рішення щодо розгортання протиповітряної оборони над критично важливими об'єктами інфраструктури в тилу або у прифронтових зонах", - пишуть аналітики.

Російські війська здійснювали широкомасштабну повітряну кампанію проти Харкова в рамках своїх наступальних операцій на півночі міста і використовували удари планеруючих бомб, щоб забезпечити російські наземні маневри в Харківській області.

"Російські війська, зокрема, використовували удари планеруючих бомб з тактичною метою під час захоплення Авдіївки. Українські війська потребують перехоплювачів протиповітряної оборони західного виробництва, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники в тилу та на передовій і розгромити оптимізовану російську ППО, яка забезпечує російське тактичне просування вздовж фронту", - додали експерти.

Раніше повідомлялося, що Україна наразі збиває набагато менше російських ракет, ніж раніше під час повномасштабної війни. За останні пів року військово-повітряні сили перехопили близько 46% цілей.

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