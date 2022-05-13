"Як низько ще впаде Москва? Крастимуть медалі ветеранів?" - Подоляк щодо крадіжки РФ українського зерна

"Як низько ще впаде Москва? Крастимуть медалі ветеранів?" - Подоляк щодо крадіжки РФ українського зерна

Через крадіжку українського зерна для продажу до Сирії та Лівану Подоляк назвав Росію країною варварів і мародерів.

Спочатку Росія викрала лізингові літаки, потім – унітази та спідню білизна. Тепер - крадіжка українського зерна для продажу до Сирії та Лівану.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи інформацію, що російське судно з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії.

"Була «партія шахраїв і злодіїв», стала країна варварів і мародерів. Спочатку – викрадені лізингові літаки, потім – унітази та спідня білизна. Тепер крадіжка українського зерна для продажу до Сирії та Лівану. Як низько ще впаде Москва? Крастимуть медалі українських ветеранів?", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що, за інформацією українського уряду, окупанти вже викрали щонайменше 400–500 тис. т зерна на суму понад 100 млн доларів США. Практично всі кораблі, які виходять із зерном із окупованого Севастополя, перевозять крадену українську продукцію.

МЗС різко засудило постачання Росією викраденого українського зерна до Сирії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав Росію потрійним злочинцем: вона розбомбила Сирію, окупувала частину України, а тепер продає вкрадене українське зерно до Сирії.

Росіяни вивозять зерно з окупованих територій України

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