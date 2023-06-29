Як облаштовані лінії оборони окупантів і як їх проривають ЗСУ: пояснення експерта

Так, дуже складною для прориву є перша з трьох ліній оборони ворога, адже там найвищий рівень мінно-фугасних загороджень.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, що собою становлять лінії оборони окупантів на фронті, і чи буде ЗСУ легше після прориву першої лінії ворога.

Про це Коваленко написав у Мережі.

Перша лінія оборони окупантів

"Зараз багато розмов і питань про те, що собою становлять лінії оборони окупантів і чи буде СОУ легше після прориву першої лінії? Скажу так – легко не буде ніколи, це війна. Але трохи ясності, гадаю, слід внести", – зазначив експерт.

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Так, він пояснив, що перша лінія оборони (вона ж – смуга забезпечення) – дуже складна ділянка для прориву. Там найвищий рівень мінно-фугасних загороджень, попри "всю решту, типу секретів з ПТРК і т.д".

За словами Коваленка, для прориву оборони ворога саме в цій зоні були застосовані БМП M2 Bradley і Leopard 2, адже для таких дій потрібна була техніка, яка гарантує максимальне збереження життів екіпажу і десанту. І саме цим пояснюється неквапливість просування ЗСУ у ворожій смузі забезпечення.

Друга лінія оборони

"Друга лінія оборони – основна. Незважаючи на те, що вона називається основною, тут концентрація мінно-фугасних загороджень менша і розміщується в основному артилерія, що прикриває першу лінію вогнем, а також основні сили та засоби окупаційних військ", – йдеться в дописі оглядача.

Він зазначив, що ця смуга забезпечення призначена для гальмування чи зупинення просування противника. У нинішній ситуації на фронті друга смуга справді гальмує просування українських військ, однак не зупиняє його.

"І є ще один важливий нюанс. Російське командування стало задіювати резерви з другої лінії для посилення першої фактично з другої половини червня. У той же час СОУ досі діють у смузі забезпечення підрозділами обмеженого функціоналу, без залучення основної ударної групи. Для розуміння меж основної лінії оборони то опорними пунктами її є, наприклад, Старомлинівка, Роботино-Новопрокопівка, Василівка і т.д. І як ми можемо бачити, на низці напрямків ми перебуваємо в безпосередній близькості від деяких із цих "опорників". Висновки робіть самі", – пояснив Коваленко.

Третя лінія оборони

Третя лінія оборони є тиловою. Її призначення – вирішення питань із забезпеченням першої та другої ліній і розміщення запасних позицій, необхідних військам при відході від першої та другої ліній. Однак ці позиції облаштовані гірше, ніж на перших двох лініях оборони.

Експерт звернув увагу, що після активізації ЗСУ у смузі забезпечення ворога розкрилася друга лінія оборони, яка задіяла артилерію і видала її позиції. Через це зафіксоване рекордне знищення артилерійських стволів окупантів. Окрім того, стало можливим "відпрацювання" українськими силами по третій лінії і тилових об'єктах росіян.

"Так, у червні також були встановлені рекорди за кількістю знищених засобів ППО окупантів, рекорд знищеної спецтехніки, а також другий результат за всю війну за кількістю знищеного автомобільного транспорту. І це все ефект тиску від першої до третьої лінії", – прояснив оглядач.

Резюмуючи, він зазначив, що дії ЗСУ на певній ділянці не означають, що вони не зачіпають ділянки за кілька десятків кілометрів від основної локації бойових зіткнень: "Все відбувається комплексно та планомірно".

Нагадаємо, розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські загарбники збудували греблю на околицях окупованого Токмака на Запоріжжі. Ймовірна мета ворог – затопити території задля перешкоджання просуванню українських військ.

Як повідомила 29 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, Сили оборони України наступають на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, де мають успіх. Водночас російські війська продовжують наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Маляр зазначила, що ЗСУ перехопили оперативну ініціативу на Бахмутському напрямку.

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