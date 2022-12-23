Як оборонці Києва готуються до захисту кордону на півночі: ефектне відео

Сили оборони Києва готуються до захисту північного кордону України та потренувалися у відпрацюванні низки завдань.

Про це повідомила пресслужба Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького.

"Відпрацювали форсування водної перешкоди, взяття під контроль протилежного берега, переправу самохідної гаубиці та нанесення артилерійського ураження", – йдеться в опублікованій інформації.

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Зазначається, що все це було проведено в умовах імітації реальних бойових дій – разом з обстрілами та вибухами та за швидкої зміни обстановки.

"Сьогодні відпрацьовували злагодження всіх підрозділів, які знаходяться на обороні в даному квадраті. Імітація вибухів, імітація артилерійських обстрілів. Побачили, як у нас злагоджено працює колектив. Ї свої нюанси, ми їх доопрацюємо", – розповів боєць Сергій "Брок".

"Завжди готові і постійно вдосконалюємось", – наголосили у бригаді.

⚔️Сили оборони Києва готуються до захисту північного кордону Відпрацювали форсування водної перешкоди, взяття під контроль протилежного берега, переправу самохідної гаубиці та нанесення артилерійського ураження. Все це в умовах імітації реальних бойових дій: обстріли та вибухи, швидка зміна обстановки. Завжди готові і постійно вдосконалюємось Слава Україні! Опубліковано Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького Пʼятниця, 23 грудня 2022 р.

Нагадаємо, Росія збирає угруповання у 200 тис. нових солдатів, які в січні чи навесні підуть у новий наступ на Україну або на сході, або з півдня, або з Білорусі. Про це попередив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. Він також переконаний, що окупанти "знову спробують атакувати Київ".

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, зростає рівень воєнної загрози з боку Білорусі, проте українські війська стежать за ситуацією і вживають необхідних заходів.

Російські загарбники можуть спробувати прорвати кордон України на Рівненському, Волинському, Житомирському напрямках, аби відтягти ЗСУ на північ з інших напрямків. Таку версію висунув військовий експерт Олег Жданов.

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