Як обрати бронежилет: у чому відмінності сталевих та керамічних бронеплит і скільки доведеться заплатити

Багатьом українцям доведеться бути готовими до війни навіть після перемоги, тож вже зараз опановують потрібні навички і знання.

Парамедицина, вогнева підготовка, індивідуальна самооборона - у тилових містах чимало курсів. Не менше уваги і засобам захисту, зокрема, бронежилетам, йдеться в ТСН.

Олександр Довгий з 14-го року брав участь у війні на сході, тепер – виготовляє бронежилети. Що означає броня на тілі, він перевірив на собі. «Прилетів снаряд повітряної підтримки, з 13 людей 12 одразу були поранені. Я був найлегше поранений… В мене була невеличка контузія, і гематома поясниці, бо в бронепояс саме один з уламків прилетів», – розповідає чоловік.

Нині у російсько-українській війні основні поранення – осколкові, кульових травм – значно менший відсоток, – каже відомий український лікар Борис Тодуров, який сьогодні рятує поранених бійців. «І в цьому випадку і бронежилет, який має досить серйозну захисну функцію, безсумнівно від цих уламків рятує життєво важливі органи», - каже лікар.

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Найрозповсюдженіший тип бронежилету - з плитами – розміром приблизно 25 на 35 сантиметрів – на грудях та на спині. Саме на цій ділянці плита прикриває – серце, аорту, корінь легень. Тут скупчення великих судин, пошкодження яких майже одразу призводять до смерті. «Найчастіше уламки вражають якісь периферичні ділянки тіла, але якщо людина захищена бронежилетом, то немає прямих попадань в область серця, в область кореня легені, в область великих судин, там де це може бути смертельним», - пояснює лікар.

Олександр займається бронежилетами саме зі сталевою плитою. Вони – надійні та витривалі. Захищають від більшості уламків та звичайних автоматних куль калібру 5,45 та 7,62, найвищий клас - четвертий плюс. Основний недолік - їхня вага. Одна плита - біля чотирьох кілограм. Виходить, дві плюс плитоноска будуть важити десять і більше кілограм. Інший тип пластин - керамічні - складаються з багатокомпозитних матеріалів. Легші за вагою - по два з половиною кіло, більш міцні, але не багаторазові.

«Якщо два потрапляння йдуть близько одне біля одного, друге потрапляння - буде пробоїна, бо керамічний зовнішній шар вже зруйнований», - пояснює розробник бронежилетів.

Дизайнер Олександр Радченко все своє життя до 24 лютого розробляв моделі ВІП-одягу та взуття. З початком повномасштабної війни Росії проти України Олександр зайнявся моделями плитоносок та броні. Та каже, бронеплити зі сталі мають ще один недолік, окрім ваги. При влучанні у броню куля розбиваються на осколки, які можуть бути фатальними. «Перше - це зупинити кулю, друге - це зібрати уламки для того, щоб не посікло передп'єччя, кисті рук, я чув моторошні історії там, коли і в горло потрапляло, тому мене це дуже непокоїло.

В плитах компанії Олександра Довгого, наприклад, для зупинки осколків використовують щільний войлок. «Це стріляли з "Вінторєза", це одна із нових гвинтівок росіян, був бронебійний їхній набій, тобто велика, важка куля, калібр там 9 на 39, вона зруйнувалась об плиту, і таким чином застрягла, прийшлось її вирізати для того, щоб дістати і побачити.

А дизайнер Радченко використав смолу - для віброізоляції автівок. І творчу кмітливість. «вона наноситься першим шаром на плиту, а потім наноситься в два шари армований каучук, спінений. виявилося - це працює. Саме в такій комплектації, саме тришарова гума, вона поглинає уламки», - пояснює Олександр Радченко.

Та бійці переконують, що хитрощі все ж рятують не завжди, клас захисту бронежилета і куля мають значення.

І останній, але важливий нюанс - ціна. Найдорожча серед усіх типів пластин - кераміка. Одна плита коштує від 10 до 20 тисяч гривень та навіть вище, коли ціна сталевої броні - від 2-3 тисяч гривень.

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