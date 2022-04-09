Як оформити дитину в дитячий садочок в Німеччині: важливі правила

Як оформити дитину в дитячий садочок в Німеччині: важливі правила

Як оформити дитину в дитячий садок в Німеччині - читайте в матеріалі ТСН.ua.

До Німеччини за понад місяць війни Росії проти України емігрувало близько 300 тисяч українських переселенців. Більшість з них переїхало до країни з дітьми. Саме тому німецька громадська організація ABLE e.V розповіла в своєму Instagram, як правильно оформити дитину в місцевий дитячий садок та заощадити на оплаті.

Види дитячих садочків в Німеччині і як туди оформити дитину?

В Німеччині існує три основних види дитячих садочків:

муніципальні (kommunale kita);

садочки від роботодавця (betriebliche kita);

приватні (private kita).

В Німеччині не можна просто оформити дитину в будь-який садок, який вам сподобався. Існує певне правило: будівля повинна знаходитися не більше, ніж за 5 км від місця вашого проживання, а якщо дитині потрібно використовувати громадський транспорт, щоб дістатися дитячого садка, то на це повинно витрачатися не більше 30 хвилин.

Щоб оформити дитину, варто відвідати найближчий дитячий садок, записатися на консультацію та подати документи. Якщо вам потрібна додаткова допомога, краще зупинитися на муніципальному дитсадку - тоді вам допоможуть оформити та подати документи в Управлінні справ дітей і молоді.

Також при оформленні дитини в дитячий садок в Німеччині важливу роль відіграє її вік. Для розподілу дітей на групи використовуються такі вікові категорії:

діти до трьох років - в ясла (kinderkrippe);

діти від 3 до 7 років - в дитячий садок (kindergarten);

учні молодших класів - догляд за дітьми після школи (kinderhort).

Перелік документів, які потрібні для оформлення дитини в німецький дитячий садок

Для оформлення дитини в будь-який дитячий садок в Німеччині обов'язково потрібно подати лише один документ:

Довідка (медична книга) з інформацією про всі необхідні обстеження та картою щеплень.

Вартість дитячого садку в Німеччині залежить від багатьох факторів:

скільки годин дитина щодня перебуває в дитячому садку;

дохід сім'ї - високі доходи батьків означають, що доведеться платити більше;

якщо з дитиною в садку будуть оформленні її брати чи сестри, вартість оплати зменшується.

Все це обговорюється під час консультації. Але навіть якщо місце буде безоплатним, вам все-рівно доведеться платити за харчування.

Чи можна оформити дитину безкоштовно, якщо немає грошей?

Так, звичайно. Але для цього потрібно в Управління справ дітей і молоді подати заяву на отримання ваучера на денний догляд за дитиною (Kita-Gutschein). Знайти бланк заяви можна на їхньому сайті чи в офісі.

Заява подається разом з документами:

сума доходів сім'ї - довідка з центру зайнятості чи розрахункові листи про суму заробітної плати;

оцінка вартості послуг дитячого садочка;

лист-підтвердження від німецького садочка.

Якщо заява та документи будуть відповідати всім вимогам, Управління справ дітей і молоді виділить кошти, які підуть на оформлення дитини в дитячий садок. За більш детальною інформацією та допомогою можна звернутися до Служби молодіжної міграції у регіоні або зателефонувати на гарячу лінію за номером 0800 111 0550.