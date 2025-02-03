Як оформити відстрочку від мобілізації за кордоном: поради юристів

Ті, хто перебувають за кордоном, мають право оформити відстрочку лише за певними підставами.

Багато військовозобов'язаних громадян перебувають за кордоном і мають право на відстрочку від мобілізації, якщо є законні підстави. Важливо скористатися цим правом, оскільки ТЦК та СП можуть надсилати повістки навіть за кордон і притягувати до відповідальності за порушення військового обліку.

Про то як це зробити, розповіли юристи.

Відстрочку від мобілізації можна оформити двома способами: особисто в ТЦК та СП або дистанційно через застосунок Резерв+. Чоловіки, які перебувають на обліку в районному ТЦК та СП, можуть подати документи через Резерв+, якщо їхні дані є в реєстрі "Оберіг".

Відстрочку від мобілізації можна оформити через застосунок Резерв+ за трьома підставами: інвалідність І-ІІІ групи, наявність трьох і більше дітей до 18 років або навчання на денної або дуальній формі.

Однак військовозобовʼязані, що перебувають за кордоном і не мають цих підстав, не можуть оформити відстрочку. Для оформлення відстрочки необхідно подати документи особисто в ТЦК. Військовозобовʼязані за кордоном повинні дотримуватись правил військового обліку, інакше можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук розповіла, що в Україні хочуть змінити терміни ВЛК для обмежено придатних. Його можуть подовжити до 5 червня.

Читайте також: