Як окупанти буксирували російський корабель, якого підбив дрон "Морський малюк": з'явилося відео

У Мережі з'явилося фото буксирування малого російського ракетного корабля на повітряній подушці проєкту 1239 "Самум", який був атакований експериментальним дроном СБУ "Морський малюк" у Чорному морі.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Telegram та оприлюднив відповідне фото.

Зазначимо, 14 вересня, український катер-камікадзе Sea Baby ("Морський малюк" - ред.) підбив підбив ракетний корабель на повітряній подушці "Самум" зі складу Чорноморського флоту РФ. Як наслідок – російський корабель "Самум" втратив хід та його довелося буксирувати на ремонт.

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ЗСУ для цієї атаки нібито використали саме експериментальний зразок, який може працювати навіть в умовах шторму. Висота хвиль під час атаки сягала до двох метрів.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в Севастополі прогриміла серія вибухів, після яких спалахнула пожежа на судноремонтному заводі. Згодом стало відомо про влучання ракет у два ворожих судна - дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

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