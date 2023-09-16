Як окупанти буксирували російський корабель, якого підбив дрон "Морський малюк": з'явилося відео

Морський дрон СБУ уразив російський малий ракетний корабель "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти.
У Мережі з'явилося фото буксирування малого російського ракетного корабля на повітряній подушці проєкту 1239 "Самум", який був атакований експериментальним дроном СБУ "Морський малюк" у Чорному морі.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Telegram та оприлюднив відповідне фото.
Зазначимо, 14 вересня, український катер-камікадзе Sea Baby ("Морський малюк" - ред.) підбив підбив ракетний корабель на повітряній подушці "Самум" зі складу Чорноморського флоту РФ. Як наслідок – російський корабель "Самум" втратив хід та його довелося буксирувати на ремонт.
ЗСУ для цієї атаки нібито використали саме експериментальний зразок, який може працювати навіть в умовах шторму. Висота хвиль під час атаки сягала до двох метрів.
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в Севастополі прогриміла серія вибухів, після яких спалахнула пожежа на судноремонтному заводі. Згодом стало відомо про влучання ракет у два ворожих судна - дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".
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