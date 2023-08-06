Як окупанти створюють "добровольчі батальйони" з мешканців захоплених територій: розповів Федоров

Відомо про випадки, коли людей із ТОТ захоплювали в полон і відправляли на передову копати окопи, розповів Федоров.

Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях спробувала загнати мешканців в "добровольчі батальйони", а як не вдалося, то почала формувати "воєнкомати" і "приписні столи", щоб зареєструвати чоловіків призовного віку.

Про це розповів міський голова Іван Федоровв ефірі телемарафону у неділю, 6 серпня.

За його словами, спочатку росіяни та місцеві зрадники почали створювати так звані "кишенькові батальйони". Це:

"батальйон судоплатова", куди вже рік збирають добровольців по всій Росії.

"казачий батальйон", командира, якого на Росії викрили в приписуванні собі всяких заслуг.

"народноє ополчєніє" - майбутнє гарматне м’ясо, яке кинуть в бій, як тільки справа дійде до деокупації.

Але "добровольців" знайти не вдалося, то як наголосив Федоров, вони придумали, як їх можна змустити вступити у незаконні формування.

Окупанти привезли гауляйтера-воєнкома з тайги, який має організувати облік,

Створили військово-облікові столи, щоб врахувати всіх чоловіків призовного віку.

"Ворог розуміє, що наші люди точно не стрілятимуть в своїх, тому зброю в руки не дає. Зате вже відомі випадки, коли людей захоплювали в полон і відправляли на передову копати окопи", - зауважив міський голова.

Як розповідали раніше, окупанти в Мелітополі готують мобілізацію. Міський голова Іван Федоров дав пораду українцям, як цього уникнути, в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.