Як окупанти відступали з Херсона: нові подробиці зі звільненого міста

Всю ніч і вранці у місті було чути перестрілки та вибухи.

Російські військові, залишаючи Херсон 11 листопада, підірвали ТЕЦ і телевежу, зруйнували Антонівський міст. Місто залишилося без світла, тепла та зв'язку. Однак ознак того, що окупанти організували у Херсоні засідки для ЗСУ, поки що не спостерігається.

Про це розповів херсонський журналіст Костянтин Риженко на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, що зараз відбувається у місті, журналіст відповів:

"Мені надійшла інформація, що містом їздять машини з українськими прапорами. Імовірно, це розвідзагони ЗСУ... Усю ніч були перестрілки, вибухи, о 5 ранку обрушили Антонівський міст. Десь у той же час був вибух на Херсонській ТЕЦ".

Як повідомив Риженко, окупанти обрушили Херсонську телевежу, підірвали приміщення "Суспільного" та центри радіозв'язку та телемовлення, які знаходилися біля телевежі.

"Телевежа впала у бік парку, вона лежить впоперек... У місті зв'язку фактично немає. Місцями пробивається український зв'язок, є російський. Води, світла, тепла теж немає — відповідно, коли ТЕЦ підірвали. Місцями є газ", — каже він.

На питання, як російські війська залишали Херсон, Риженко сказав:

"Було відео, що останні загони росіян сьогодні переходили пішки баржами (через Дніпро — ред.). Зсередини виглядало таким чином, ніби вони хочуть заманити ЗСУ в якусь пастку. Заміновано величезну кількість різних об'єктів. Є інформація про розміщення різних вогневих точок та ДРГ у ключових логістичних точках міста, але в останній момент мабуть щось змінилося. Вони знімали найбільш очевидні кулеметні гнізда, і залишили місто. Поки якихось боїв у місті не було".

Нагадаємо, Херсон, який був окупований російськими військами 2 березня, 11 листопада повертається під контроль України. Збройні сили вже увійшли до українського міста.

Російські блогери повідомляли про паніку серед окупантів, зокрема й про те, що військові ЗС РФ намагалися перебратися на лівий берег "на всьому, що може плавати" і "трохи не б'ються за човни".

Міноборони Росії, своєю чергою, стверджує, що нібито втрат особового складу, озброєння, військової техніки російського угруповання військ під час переходу на лівий берег Дніпра немає. Більше того, за словами пропагандистів, "жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі Дніпра не залишено".

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