Як окупанти вивозять трупи з Маріуполя: про відточений механізм ворога повідомили у міськраді

Оговорімо одразу – це не поодинокий випадок, а реально масовий характер.
Як не дико це звучить, тіла загиблих вивозять із Маріуполя у вантажівках "гуманітраного вантажу".
Про такий дикий механізм ворога розповіли джерела радника міського голови Маріуполя.
"Для перевірки ми попросили наші джерела в місті перевірити гипотезу. І от станом на ранок сьогодні можемо впевнено заявити, як окупанти вивозять тисячі тіл загиблих з Маріуполя. Оговорімо одразу – це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм.
Як не дико це звучить – в вантажівках "гуманітраного вантажу", – повідомили у міскраді.
Тобто, ті самі вантажівки, що завозять "гуманітарні подачки" в Маріуполь на зворотному шляху загружаються тілами загиблих.
В разі великого скупічення в одній будівлі вантажівки підганяють прямо до будинку.
В разі відсутності великого скупчення – навантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля ТЦ "Метро", де й триває пакування тіл загиблих.
За поперденьою інформацією такі вантажівки рухаються далі в місце базування мобільного крематорію в Харцизьку, але ми продовжуємо уточнювати цю інформацію.
"Жахлива "оптимізація" логістики. Їжа в обмін на трупи – справжнє обличчя Росії", – додали у міськраді.
Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполі впровадили інформаційну блокаду. Для місцевих мешканців вони транслюють альтернативну “реальність”, в якій військові злочинці РФ вже “марширують Хрещатиком, а Харків перебуває під контролем Росії”.
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