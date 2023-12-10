Як окупанти зомбують українських дошкільнят: аналітикиня розповіла, що наразі вивчають понад мільйон дітей

На тимчасово окупованій території України всупереч нормам міжнародного права росіяни впроваджують свої закони, зокрема щодо освіти та виховання. Згідно з Конституцією РФ, патріотичне виховання дітей є одним із пріоритетів держави — і патріотизм згадується й у профільному федеральному законі про освіту.

Про це йдеться у матеріалі аналітикині ГО "ЦГП Альменда" Анастасії Воробйової на "Дзеркалі тижня".

"Згідно з наказом міносвіти РФ, програма з виховання дітей дошкільного віку має формувати у дитини "основи громадянськості та патріотизму" — саме в російському розумінні. 2022 року було затверджено федеральну програму, що встановлює такі функції дошкільного рівня освіти", — пише аналітикиня.

За її інформацією, це стосується, зокрема, навчання та виховання дошкільнят як громадян Російської Федерації, формування основ громадянської та культурної ідентичності тощо.

Так зване патріотичне виховання

"Патріотичне виховання дошкільнят є нині одним із основних завдань російської освіти, бо росіяни розуміють, що саме в дитячому віці закладається почуття любові до батьківщини — й у наймолодшому віці легше маніпулювати почуттями дитини, навіть переконавши в тому, що батьківщиною є інша країна", — пише експертка.

В дитячих садках окупанти впроваджують заходи, що присвячено російським державним святам: дню перемоги, дню народної єдності, дню захисника вітчизни, дню Росії, дню державного прапора тощо.

Також експертка надає перелік тем так званих патріотичних бесід та пісень до свят:

"Москва — столиця нашої вітчизни",

"Наша армія" (мета — сформувати перші уявлення про види військ і "захисників вітчизни");

"Росія — корабель";

"Росія і я";

"Пісня для Росії";

"Діти Росії";

"Батьківщина-мати";

"Моя дорога Росія";

"Росію обійму";

"Росія — божественний край"

"Понад мільйон українських дітей нині перебуває під російською окупацією, а російська влада активно запроваджує власні закони на «нових» територіях. Тому в усіх дошкільних освітніх закладах під контролем Росії вже впроваджують російські стандарти: на території тимчасово окупованих АР Крим і міста Севастополь — із 2014 року, а з 2022-го — вже й в окремих районах Запорізької та Херсонської областей", — зазначає Воробйова.

Зомбування в садках Криму

За даними окупаційної влади, в 2023–2024 рр. на території Криму функціонують 418 закладів дошкільної освіти. У тимчасово окупованому місті Севастополь працюють 82 дошкільні освітні заклади, де навчається понад 22 тисячі вихованців.

З 2014 року, тобто самого початку окупації, кримська окупаційна влада розпочала роботу з патріотичного виховання дітей для знищення української ідентичності. На території захопленого півострова ще 2014 року почали діяти російські закони, а окупаційна влада наголосила на необхідності привести місцеве законодавство з патріотичного виховання у відповідність із російським федеральним. Не оминули ці практики й дітей дошкільного віку, бо вже в концепції патріотичного виховання 2014 року освітні заклади всіх рівнів включно з дошкільними закладами мали бути залучені до цієї діяльності.

"У дитячих садках окупованого Криму почали проводити заходи, спрямовані на виховання російської ідентичності (відзначання російських державних свят, демонстрація російської державної символіки тощо) та мілітаризацію дітей (виховання поваги до російської армії, навчання викривлених історичних наративів про Другу світову війну)", — пише Воробйова.

Росія використовує для розповсюдження власної ідеології на наймолодших жителів Криму Фото: https://vk.com/wall-116028735_204571

Окупований південь

"Дітям на окупованому півдні намагаються не лише нав’язати російську громадянську ідентичність, а ще й прищепити почуття любові та поваги до російської армії", — пише експертка.

За її словами уУ межах місячника громадянсько-патріотичного виховання 22 лютого 2023 року в яслах-садку "Івушка" Генічеського муніципального округу відбулося тематичне свято "23 лютого — день захисника вітчизни".

За спинами дітей, вбраних у військову форму з червоними комуністичними зірками, видно російське гасло "Жити — батьківщині служити" (себто Росії).

До Костянтинівського дитячого садку №2 "Райдуга" Мелітопольського району на святкування "дня захисника вітчизни" було запрошено російських військових, які прийшли до закладу у формі та зі зброєю.

До дітей також навідуються співробітники російських силових структур Фото: https://t.me/sledcom_kherson/277

За майже два роки окупації півдня Росія доклала чимало зусиль і ресурсів, аби розірвати ментальний зв’язок жителів із Україною.

Ворог використовує дітей дошкільного віку, що є особливо цинічним у контексті окупації, бо їхній вік не до кінця дає змогу зрозуміти, що саме відбувається й чому вихователь або вихователька змушує надягати кокошник і що він означає. Але через патріотичні заходи, святкування, демонстрацію російської символіки дітям із раннього віку нормалізують російську окупацію, переконуючи, що саме Росія є їхньою справжньою батьківщиною.

"Тому саме діти є жертвами в цій ситуації, яку використовують дорослі для створення вигідних для Росії наративів про "ісконно русскіє території", — нагадує експертка.

Додамо, що українці розповіли моторошні історії про російський полон. Так, в одному із сіл Київської області, що росіяни окупували 2022 року, загарбники вчиняли моторошні злочини, зокрема і сексуальне насильство. Правоохоронці між собою одну із вулиць у цьому селі називають "зґвалтована вулиця".

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