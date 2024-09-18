Як операція ЗСУ в Курській області вплинула на перебіг війни: відповідь аналітика

Операція українських Збройних сил в Курській області РФ вплинула на перебіг війни вплинула на хід війни - як у військовому, так в політичному, а також інформаційно-медійному сенсі.

Про це розповів військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде в коментарі "Главреду"

"Однак ця операція не досягла повноцінного успіху, бо Росія не пішла на виверт України і не витягнула в короткі строки значної кількості своїх військ з Покровського напрямку, щоб перешкодити українській армії в Курській області", - наголосив він.

Зі слів експерта, загалом Курська операція була досить зухвалою. Вона справила не тільки військовий, а й військово-політичний та інформаційно-психологічний вплив як на командування російських військ, так і на російських громадян.

Як повідомлялося, ЗСУ здійснили новий прорив у Курській області - в напрямку Веселого. Цьому посприяли декілька факторів. Зокрема, це щоденні успішні вогневі ураження по ворогу.

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