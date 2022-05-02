Як отримати фінансову допомогу дітям-переселенцям, які виїхали без супроводу батьків

Діти-переселенці, які втекли від війни без супроводу батьків, можуть отримати фінансову допомогу / Pexels

Діти, які переїхали до інших регіонів України, втікаючи від активних бойових дій, без супроводу батьків, можуть отримати грошову допомогу. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що для цього потрібно зробити.

Як пояснили в Міністерстві соціальної політики України, діти-переселенці, які переїхали до іншого регіону без супроводу батьків, також можуть отримати фінансову допомогу як ВПО (внутрішньо переміщені особи).

На жаль, війна Росії проти України змусила велику кількість дітей покинути свої домівки та переїхати до західних регіонів країни. Однак, не всі вони виїжджали у супроводі батьків. За словами міністерки Марини Лазебної багато дітей у віці до 14 років евакуювалися самі. Причини можуть бути різними: хтось втратив зв'язок з рідними через військові дії, у когось батьки або опікуни повинні були залишитися через необхідність доглядати за іншими членами сім'ї або за станом здоров'я. Тож Урядом було схвалене рішення: діти-переселенці, які виїхали без супроводу батьків, мають змогу отримати фінансову допомогу у розмірі 3000 гривень на місяць.

Що потрібно, щоб отримати кошти

Для отримання грошей потрібно:

подати заявку від імені дитини родичу, який має кровні зв'язки з неповнолітнім або перебуває з ним у сімейних відносинах (в тому числі і хрещені батьки) за наявності документа, який посвідчує такий зв'язок;

від імені дитини родичу, який має кровні зв'язки з неповнолітнім або перебуває з ним у сімейних відносинах (в тому числі і хрещені батьки) за наявності документа, який посвідчує такий зв'язок; будь-якій особі, які отримали від батьків чи законних представників неповнолітнього письмове уповноваження супроводжувати її;

якщо такої особи немає, тоді заявку подає людина, у якої дитина-переселенець тимчасово проживає (потрібно мати копію наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування).

Одночано, служби у справах дітей повинні проконтролювати дотримання прав неповнолітніх, які виїхали з регіонів, де ведуться бойові дії, без супроводу батьків.

Заяву потрібно подати через застосунок "Дія" або у місцевий ЦНАП. Терміни подавання заявок для таких дітей продовжили до 15 травня 2022 року. При цьому дитина-переселенець також отримає допомогу за березень.