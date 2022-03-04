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Як отримати грошову допомогу та пенсії у разі зміни місця проживання через евакуацію?

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Як отримати грошову допомогу та пенсії у разі зміни місця проживання через евакуацію?

Як отримати грошову допомогу та пенсії у разі зміни місця проживання через евакуацію? / pixabay.com

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики України.

Щоб отримати пенсійні та інші грошові виплати, якщо ви змінили місце проживання у зв'язку з евакуацією, необхідно:

  • зателефонувати в контактний центр Укрпошти (0 800 300 545) або
  • звернутися в найближче відділення Пенсійного фонду України або
  • написати електронного листа Пенсійному фонду України

Та повідомити наступну інформацію:

  • ПІБ одержувача грошової допомоги чи пенсії;
  • Адреса отримання до березня 2022 року;
  • Паспортні дані (серія, номер);
  • В який спосіб ви отримували пенсію чи грошову допомогу раніше (у відділені чи за домашньою адресою);
  • Нову адресу проживання (індекс відділеня чи адресу тимчасового перебування).

У разі, якщо ви отримували пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, потрібно додатково повідомити оператору код переказу, який ви отримали в SMS-повідомленні.

Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання пенсії чи грошової допомоги та бажаєте отримати кошти на будь-якому автоматизованному відділені Укрпошти, до якого у вас буде доступ, повідомте про це оператора.

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