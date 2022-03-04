Як отримати грошову допомогу та пенсії у разі зміни місця проживання через евакуацію? / pixabay.com

Як отримати грошову допомогу та пенсії у разі зміни місця проживання через евакуацію?

Як отримати грошову допомогу та пенсії у разі зміни місця проживання через евакуацію?

Про це розповіли в Міністерстві соціальної політики України.

Щоб отримати пенсійні та інші грошові виплати, якщо ви змінили місце проживання у зв'язку з евакуацією, необхідно:

зателефонувати в контактний центр Укрпошти (0 800 300 545) або

звернутися в найближче відділення Пенсійного фонду України або

написати електронного листа Пенсійному фонду України

Та повідомити наступну інформацію:

ПІБ одержувача грошової допомоги чи пенсії;

Адреса отримання до березня 2022 року;

Паспортні дані (серія, номер);

В який спосіб ви отримували пенсію чи грошову допомогу раніше (у відділені чи за домашньою адресою);

Нову адресу проживання (індекс відділеня чи адресу тимчасового перебування).

У разі, якщо ви отримували пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, потрібно додатково повідомити оператору код переказу, який ви отримали в SMS-повідомленні.

Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання пенсії чи грошової допомоги та бажаєте отримати кошти на будь-якому автоматизованному відділені Укрпошти, до якого у вас буде доступ, повідомте про це оператора.