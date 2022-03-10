Як отримати меддопомогу евакуйованим українцям і переселенцям: у МОЗ пояснили

Як отримати меддопомогу евакуйованим українцям і переселенцям: у МОЗ пояснили

За словами Ляшка, треба звертатися в лікарню за місцем проживання або за місцем тимчасового проживання.

Громадяни, які виїхали з постійних місць проживання, можуть отримати медичну допомогу за місцем перебування.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Щодо того, куди кому звертатися. Треба звертатися в лікарню за місцем проживання або за місцем тимчасового проживання. Система охорони здоров'я зараз переорієнтувалася і надасть медичну допомогу всім, хто ії потребує в тому місці, в якому людина її потребує. Це не стосується тільки зони бойових дій. Там, на жаль, ситуація зовсім інакша", - сказав Ляшко.

За його словами, працівники екстреної меддопомоги, там де дозволяє ситуація, виїжджають на всі виклики, доставляють поранених, травмованих, людей з іншими хворобами, які потребують госпіталізації, до лікарень.

Окрім цього, як повідомив міністр, у МОЗ працює лінія контакт-центру 0 800 60 20 19, за якою громадяни можуть отримати дистанційно консультацію лікаря.

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Також лікарі, які на волонтерських засадах зараз консультують громадян, можуть зв'язатися за цим номером з МОЗ і доєднатися до надання медичних консультацій дистанційно.

Раніше Ляшко повідомив, що наразі медичних працівників вистачає, але вони працюють у надважкому виснажливому режимі. МОЗ має перелік лікарів, які готові приїжджати із заходу на схід, щоб підміняти хірургів.

ТСН.ua