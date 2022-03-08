Як отримують пенсії на Харківщині: відповідь ОГА

Як отримують пенсії на Харківщині: відповідь ОГА

Є труднощі отримання пенсій через поштові відділення.

Незважаючи на атаки російського ворога, пенсії жителям Харківщини продовжують сплачуватися. Більше 500 тисяч пенсіонерів області вже отримали виплати.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Є труднощі отримання пенсій через поштові відділення, коли відсутній зв‘язок з центральною базою даних.

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"Для прикладу у м. Куп‘янськ, де окупанти знищили приміщення пошти. Але ці питання вирішуємо", - сказав Синєгубов.

Наразі також розпочато виплату соціальних допомог, у деяких населених пунктах очікується незначна затримка через роботу серверів.

"Із профільним департаментом ХОВА робимо все можливе, щоб забезпечити соціальний захист мирного населення. Поки Збройні Сили України надійно тримають кордони Харківщини", - написав Синєгубов.

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