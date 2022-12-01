Як отримати статус учасника бойових дій: роз'яснення юриста щодо змін від 1 грудня 2022 року

Статус учасника бойових дій — як його отримати, куди звертатися, які документи потрібні, роз'яснює адвокат

Від 1 грудня 2022 року поступово починають працювати Комісії, які будуть приймати рішення надання статусу УБД.

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Діяльність цих комісій регулюється та затверджено Міністерством оборони України, Наказом № 369 від 10 листопада 2022 року.

Алгоритм отримання статусу учасника бойових дій роз'яснила Адвокатка Наталія Лісова.

Хто може отримати статус УБД

Право на статус учасника бойових дій мають особи, які стали до строю від 24 лютого 2022, військовослужбовці резервісти, військовозобов'язані, добровольці:

Збройних Сил,

ТРО,

Національної гвардії,

СБУ,

Служби зовнішньої розвідки,

Держприкордонслужби,

Держспецтрансслужби,

Військовослужбовці військових прокуратур,

Особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС,

Поліціянти,

Особи рядового, начальницького складу, військовослужбовцям МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби;

Співробітники Служби судової охорони, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Хто може звернутися до Комісії за отриманням статусу учасника бойових дій:

Звернутися та надати Комісії необхідний пакет документів мають право:

командир (начальник) військової частини,

особисто військовослужбовець,

особа, звільнена з військової служби.

Документи для розгляду комісіями мають приготувати відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів) або підрозділи соціального забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, або особисто заявник.

Які документи необхідні для отримання статусу учасника бойових дій

На розгляд комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій документи подає командир за підпорядкованістю.

Обов'язковими документами для отримання статусу є:

довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України,

документ або документи, які підтверджують участь особи у заходах,

якщо є ― інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання особою особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань,

матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактом потрапляння в полон або в заручники ― для осіб, які перебували в полоні або в заручниках,

згода на збір та обробку персональних даних,

дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65−70% фотокартки.

Документи, які можуть підтвердити участь особи в бойових діях

витяги (копії) бойових донесень,

витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки),

витяги (копії) з вахтових журналів,

копії польотних листів,

копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Військовий може самостійно подати документи на отримання статусу УБД.

Як особисто подати документи на отримання статусу УБД

У разі, коли військовий самостійно оформлює документи, він подає на ім'я командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу) рапорт стосовно надання йому комплекту документів, які є підставою для надання йому статусу учасника бойових дій.

Командир (начальник) військової частини (органу, підрозділу), через відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів) організовує оформлення та видачу військовослужбовцю документів, які потрібні для подачі заяви.

До списку основних документів потрібно додати документи, що засвідчують особисті дані. А саме, засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта, місце проживання; документ про присвоєння ідентифікаційного номера або лицьовий і зворотний бік паспорта громадянина України у формі картки; документ, що підтверджує місце проживання.

Комісія протягом місяця розглядає випадок та надає роз’яснення військовому щодо подальших дій.

Як подати документи на отримання статусу УБД через Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки

Звернутися до органу за місцем проживання та подати потрібні документи на Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

До ТЦК подається сталий список документів разом із засвідченими копіями сторінок паспорта громадянина України, документу про присвоєння ідентифікаційного номера або лицьовий і зворотний бік паспорта громадянина України у формі картки та документу, який підтверджує місце проживання.

Працівники ТЦК перевіряють правдивість документів, наданих особою та за необхідності роблять запити у військову частину або запитують додаткові документи. Перевірка може відбуватися протягом невизначеного часу.

Після оформлення необхідного комплекту документів направляють його на розгляд відповідної комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Комісії протягом місяця зобов’язані винести рішення та направити відповідь до ТЦК.

Терміни розгляду матеріалів про визнання УБД, діяльність Комісії

Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій зобов’язані:

після отримання клопотання командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу) з документами, зареєструвати їх в спеціальній книзі обліку,

у місячний строк з дня отримання клопотання розглянути його та довести прийняте комісією рішення до відповідного командира військової частини,

з дня отримання клопотання розглянути його та довести прийняте комісією рішення до відповідного командира військової частини, через відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів), які відповідають за організацію роботи комісій, організовують роботу з видачі посвідчень учасників бойових дій через відповідну військову частину.

Командир (начальник) військової частини (органу, підрозділу) організовує видачу отриманих посвідчень учасників бойових дій особисто військовослужбовцям, про що інформує відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів), які відповідають за організацію роботи комісій.

Якщо командир військової частини не подав документи про надання статусу учасника бойових дій, що робити

В разі неподання командиром військової частини документів, особа може самостійно звернутися до відповідної комісії. Всі необхідні документи надсилаються рекомендованим листом з повідомленням або подаються особисто або через ТЦК.

Якщо ж в особи відсутні документи для підтвердження статусу учасника УБД, то необхідно звернутись із рапортом до командира військової частини.

У рапорті необхідно зазначити, що з метою отримання статусу учасника бойових дій особа просить надати необхідні документи.

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