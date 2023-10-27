Як партизани полюють на окупантів: підрив у Бердянську і події в Мелітополі

На окупованих територіях Запорізької області активізувалися українські партизани, які підірвали вороже авто у Бердянську та ледь не підірвали загарбників у Мелітополі.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 27 жовтня.

Робота партизан у Бердянську

Федоров заявив про активізацію українських сил спротиву на тимчасово окупованих територіях. Так, у Бердянську була підірвана автівка біля готелю, який захопили російські війська, і в якому проживало вороже керівництво.

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"Також у цій автівці було підірвано того, хто відповідав безпосередньо за катування наших цивільних мешканців на території тимчасово окупованого Бердянська. Більше він не зможе катувати, хоча на жаль такої нечисті в тимчасово окупованих містах ще багато. Тож ще багато кого очікують підриви та ліквідація від наших сил спротиву" , – анонсував мер Мелітополя.

Події в Мелітополі

Щодо самого Мелітополя, то силам спротиву не вдалося повторити події, які сталися в Бердянську.

"Вороги надто бояться, що щось з ними станеться, і часто перевіряють свої автівки. Один з ворожих військових знайшов у свої автівці щось закладене, тому зміг вчасно на це зреагувати", – розповів Федоров.

Він зазначив, що це точно морально вплинуло на російських окупантів, і тепер вони ще більше бояться і панікують.

Нагадаємо, 23 жовтня в окупованому Бердянську партизани підірвали автомобіль з російськими ФСБівцями біля готелю Jasmin Guest-House, знищивши одразу чотирьох окупантів. Ліквідовані загарбники були причетні до катувань місцевих жителів.

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