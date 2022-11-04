Як перед вторгненням: на полігонах Білорусі з’явилися намети з російськими військовими (супутникові фото)

Розбудова військової інфраструктури нагадує ту, що існувала в Білорусі перед російським вторгненням до України в лютому 2022 року.

31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав проєкт угоди з Росією про створення російсько-білоруських навчальних центрів спільної підготовки збройних сил. Ще в середині жовтня на головні білоруські полігони почали прибувати ешелони з російськими військовими та почалася розбудова нових об’єктів військової інфраструктури.

Як повідомляє Радіо Свобода, супутникові знімки Planet Labs зафіксували, окрім російських літаків МіГ-31К та контейнерів, де можуть зберігатися ракети “Кинджал”, великі намети з російськими військовими.

На 230-му загальновійськовому полігоні “Обуз-Лісновському” під Барановичами (Брестська область) видно два наметові містечка – 150×220 метрів та 90×90 метрів.

Фото: Радіо Свобода

За інформацією видання, військові та техніка почали прибувати на полігон після 16 жовтня.

Загалом тут розташовано щонайменше 150 наметів. Біля них - близько 200 одиниць військової техніки, переважно вантажівки.

На північ від табору - польовий шпиталь розміром 100 на 80 метрів. У крайній північній частині навчального центру можна побачити ще щонайменше 40 наметів загальною площею 100 на 60 метрів.

Фото: Радіо Свобода

У виданні наголошують, що розбудова військової інфраструктури нагадує ту, що існувала в Білорусі перед російським вторгненням до України в лютому 2022 року.

На супутниковому знімку на полігоні "Репища" під Осиповичами (Могильовська область) видно табір розміром 50 на 160 метрів і щонайменше 35 військових наметів. Поруч стоянка для техніки (150 на 150 метрів). На ній - вантажівки та кілька машин, схожих на гаубиці.

Фото: Радіо Свобода

На північ від полігону розташована залізнична станція Верейці. На знімках видно потяг, з якого вивантажується техніка. Частина залізничних платформ порожня, частина ще з технікою. На дорозі в напрямку полігону стоїть військова техніка.

Фото: Радіо Свобода

На супутникових знімках з полігону "Ласвіда" під Вітебськом видно, що намети там почали з'являтися після 11 жовтня. Від 14 жовтня з'являється перша техніка. Табір щоразу збільшується.

Фото: Радіо Свобода

Точна кількість російських військових у Білорусі поки невідома. Олександр Лукашенко назвав цифру 9 тисяч, українська розвідка говорить про 20 тисяч мобілізованих росіян.

Нагадаємо, раніше в Мережі опублікували супутникові знімки, які свідчать, що на аеродромі в "Мачулищах" (Білорусь) перебувають МіГ-31К ВКС РФ та контейнери, де можуть зберігатися ракети "Кинджал".

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