Як перемогти більшу за чисельністю російську армію: рецепт від Третьої штурмової бригади

Одній бригаді на місяць потрібно 5-8 тисяч відповідних безпілотних засобів й до них десятки тисяч боєприпасів.

У Третій штурмовій бригаді перейшли до концепції, яка називається "війна роботів" – піхоту на полі бою намагаються максимально замінити безпілотними засобами. Тільки у такий спосіб можна перемогти більші за чисельністю російські окупаційні війська.

На цьому наголосив командир підрозділу Terra 3-ї ОШБр Микола Волохов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо багато технічних інновацій в безпілотних літальних апаратах та наземних апаратах", - зауважив він.

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За словами бійця, у дронах, зокрема, застосовують систему автонаведення на основі штучного інтелекту з використанням тепловізійних камер, як це працює в сучасній американській зброї.

Волох додав, що бійці ретельно аналізують усі доступні розробки, включно з тим, що є на озброєнні ворога.

Український воїн зауважив, що одній бригаді на місяць потрібно 5-8 тисяч відповідних безпілотних засобів й до них десятки тисяч боєприпасів.

У Третій штурмовій бригаді, зазначив Волох, також активно застосовують наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених та постачання бойового комплекту на позиції.

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ, які демонструють свою ефективність із застосування ударних дронів, останнім часом забезпечуються безпілотниками набагато краще. Але під час ворожих штурмів їх доводиться масово витрачати, щоб знищувати бойову техніку та особовий склад російської армії.

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