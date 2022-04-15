Як переселенці можуть отримати медичну допомогу без декларації

Як переселенці можуть отримати медичну допомогу без декларації

Норму про декларацію з сімейним лікарем на період війни прибрали.

Умови роботи сімейних лікарів змінилися під час війни, тож тепер переселенцям не потрібно мати декларацію, щоб звернутися по медичну допомогу.

Про це в інтерв'ю з Аллою Мазур розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що норму про декларацію з сімейним лікарем на період війни прибрали.

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"Ми на період війни прибрали норму про декларацію. І він (переселенець – ред.) може звернутися до сімейного лікаря на місцях напряму й отримати скерування", – розповів голова МОЗ.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що у Полтавській, Тернопільській та Рівненській областях розпочались візити лікарів до місць проживання переміщених осіб та розповіли, які послуги вони надають.

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