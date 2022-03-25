Як перетинати блокпости: основні правила від патрульної поліції

Як перетинати блокпости: основні правила від патрульної поліції

Патрульні посилено стежать за порядком на блокпостах.

При перетині блокпостів необхідно вимкнути світло фар і збавити швидкість, дотримуватися дистанції між транспортними засобами.

Про це поінформувала у Телеграмі пресслужба Патрульної поліції Києва.

Зазначається, що патрульні посилено стежать за порядком на блокпостах. Зокрема, поліцейські спільно з представниками тероборони, військовими та нацгвардійцями здійснюють пропускний режим на блокпостах: перевіряють документи, автомобілі на наявність підозрілих предметів тощо.

Перетинаючи блокпости:

будьте ввічливими, вимкніть світло фар, збавте швидкість та дотримуйтесь дистанції між транспортними засобами, заздалегідь підготуйте документи для перевірки, зніміть відеореєстратор та не фільмуйте нічого на телефон, виконуйте вказівки та відповідайте на запитання перевіряючого, на вимогу перевіряючого покажіть вміст багажника та авто.

Патрульні закликали громадян із розумінням ставитися до таких превентивних заходів.

Раніше стало відомо, що влада Харківської області заборонила водіям використовувати відеореєстратори.

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