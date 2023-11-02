Як Перша світова: чому позиційна війна небезпечна для України і як цьому запобігти

Експерт наголошує, що ресурсів у нас набагато менше, ніж у ворога.

Перехід у позиційну війну, про який каже головком Валерій Залужний, буде нагадувати Першу світову. Щоб не допустити цього, Україна має отримати перевагу над ворогом в авіації

Про це заявив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ і стратегічний експерт Андрій Риженко, передає "Еспресо".

"Позиційна війна виснажує. Уся динаміка полягає в тому, cкільки тонн боєприпасу сторони можуть перекидати через лінію бойового зіткнення. Коли йдеться про такі дії РФ, для України це небезпечно. Аби цього не сталося, нам потрібна авіація, яка буде підтримувати бойові дії і позбавить противника переваги. Оскільки російська авіація разом з застосування авіабомб, особливо в останній час, серйозно перешкоджає ЗСУ рухатися вперед", – зазначив Риженко.

Він наголошує, що для України позиційна війна не вигідна, бо ресурсів у нас набагато менше, ніж у ворога.

На думку експерта, основа нашого успіху під ведення бойових дій полягає в поєднані маневреної війни з застосуванням комбінованої зброї.

"Раніше це називалось "загальновійськовий бій", коли механізовані чи інші частини, які діють на полі бою, мають на забезпеченні авіацію, артилерію та інше, що забезпечує успіх в ході ведення бойових дій", – підсумував експерт.

Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний у колонці The Economist заявив, що війна в Україні переходить до нового етапу – так званої позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв.

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