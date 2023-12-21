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Як під Авдіївкою нівелювати перевагу ворога у живій силі: офіцер "Легіону Свободи" дав відповідь

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Як під Авдіївкою нівелювати перевагу ворога у живій силі: офіцер "Легіону Свободи" дав відповідь

Авдіївка, грудень 2023 року

Майор МВС Максим Морозов підтвердив, що ситуація там критична.

Ворог перетворює Авдіївську промзону на сіру зону.

Про це повідомляє офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов в етері телеканалу "Еспресо" 21 грудня.

"Ситуація дійсно критична. Дійсно, є накопичення живої сили з боку ворога. Усі минулі тижні відбувалися штурми саме живою силою противника. Але достатня кількість артилерійських снарядів і дронів-камікадзе може нівелювати цю перевагу ворога в будь-який момент", - наголосив Морозов.

За словами офіцера "Легіону Свободи", окупанти не можуть взяти під контроль Авдіївську промзону.

"Наразі тут плюсова температура, все тане, шалена кількість води є на нашій ділянці. Відповідно, штурмові дії ворога зменшуються, тому що поля непрохідні. Важка ситуація залишається на промзоні. Окупанти перетворюють її на сіру зону, але вони не можуть взяти її під контроль. Наразі Сили оборони стримують ворога, ліквідовуючи загарбників. Ворог б'є по флангах і в лоб по промзоні", - додав Морозов. 

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Нагадаємо, російські окупанти зайшли до промзони Авдіївки і закріпилися. Активною зоною бойових дій є червона й сіра зони.

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Дата публікації
Перегляди
1632
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