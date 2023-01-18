Як під час війни у В'єтнамі: польські експерти вказали на "хитрощі", які використовує РФ проти України

Росія вже деякий час використовує "підступну" тактику ракетних ударів. Мета таких масованих ударів з різних напрямків – не лише вразити ціль, а й активувати українську ППО. Прикладом такої атаки став нещодавня ракетна атака на житловий будинок у Дніпрі, внаслідок якого загинули 45 людей.

Про це в інтерв'ю Wirtualna Polska розповіли польські військові експерти.

Колишній голова ВПС та ексінспектор ВПС Польщі генерал Томаш Древняк вказує на те, що Росія використовує "віроломну" тактику ракетних ударів. Подібні "хитрощі" вже застосовувалися в інших збройних конфліктах.

"Подібні "хитрощі" застосовувалися і в попередніх конфліктах. Наприклад, у В'єтнамі чи Лівані, 1982 року в долині Бекаа, де ізраїльські війська знищили 19 сирійських зенітно-ракетних батарей. На щастя, у росіян вже не так багато ракет, щоб вони могли часто використовувати цей метод. Там говорять про витрати близько 70-75% із усього арсеналу. І це хороша новина для України", – каже генерал Томаш Древняк.

Він додає, що Україні постійно доводиться боронити 1200-1500 кілометрову ділянку фронту. Росіяни ж шукають слабкі місця для ракетного обстрілу для якомога більшої шкоди.

"Неможливо збудувати систему ППО, яка б захищала від усіх ракет. Росіяни це знають і стріляють один раз із півдня, інший раз із півночі, втретє зі сходу. Вони шукають слабкі місця в Україні та намагаються обійти ППО. Проблема виникає, коли Росія використовує крилаті ракети, що літають зі швидкістю близько 800 км/год. У такій ситуації час реакції мінімальний", - пояснив генерал Томаш Древняк.

Військовий експерт Славек Загурський додає, що тактика, яку використовують росіяни, була застосована у багатьох збройних конфліктах.

"Це сталося під час Другої світової війни, війни у Кореї та війни у В'єтнамі. У 1970-і роки так звана Wild Weasels ( кодова назва, дана ВПС США літальним апаратам будь-якого типу, оснащеним протирадіаційними ракетами та призначеним для придушення протиповітряної оборони противника), які були призначені для знищення протиповітряної оборони. У росіян немає таких підрозділів, тому вони мають використовувати тактику, перевірену з часів Другої світової війни", - вважає військовий експерт Славек Загурський.

Нагадаємо, 14 січня РФ завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці. У результаті ворожої атаки ракетою Х-22 поранення отримали 79 людей.

Загинуло 45 осіб, серед них – шестеро дітей, зокрема хлопчик, якому було всього лише 11 місяців.

У Дніпрі показали момент влучання російської ракети Х-22 у житловий будинок - повне відео.

СБУ вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності.

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