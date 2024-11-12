Як підрив дамби Курахівського водосховища може допомогти ЗСУ: експерт пояснив

Як не дивно, підрив росіянами дамби Курахівського водосховища може допомогли ЗСУ, тому що вони отримають ще один водний рубіж, по якому можна стримувати ворога.

Таку думку військовий експерт Михайло Жирохов висловив у ефірі Radio NV.

Експерт пояснив, як підрив дамби вплине на українську оборону поблизу Покровська і Курахового Донецької області.

"Загалом це, як не дивно, може зіграти тільки на плюс, тому що наші військові отримають ще один водний рубіж, по якому можна стримувати ворога. Річка Вовча повноводна, десь 100 метрів вона має ширину, але не заповнена водою. Зараз вона буде заповнена водою і оборонятися буде простіше", – пояснив Жирохов.

Він вважає, що цей водний рубіж допоможе стримувати 50-тисячне російське угруповання, яке тисне на тому напрямку. Про це угруповання напередодні заявляв президент України Володимир Зеленський.

"Це один з елементів оборони, це плюс. Але час від часу, коли так говорять – от "50 тисяч пруть", то у деяких місцях це перебільшення, а в деяких місцях це навіть менше, ніж ті підрозділи, які там воюють. Тому це абстрактна цифра, яка дуже часто не відповідає дійсності", – висловився експерт.

Нагадаємо, 11 листопада очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища. Виникла загроза для жителів населених пунктів на річці Вовча.

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