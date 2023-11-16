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Як підрозділи повітряних командувань "Південь" та "Захід" нищать ворожі "Шахеди": з'явилося відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Як підрозділи повітряних командувань "Південь" та "Захід" нищать ворожі "Шахеди": з'явилося відео

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

Микола Олещук зазначив, що підрозділи Повітряних сил працюють цілодобово.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео збиття російських ударних безпілотників Shahed.

Відповідне відео Командувач Повітряних сил оприлюднив у Telegram.

"І вдень, і вночі! Цілодобово! Дякую усім за роботу! На відео – знищення "Шахедів" підрозділами повітряних командувань "Південь" та "Захід". Разом – до перемоги!", – зазначив Олещук під відео.

Як підрозділи повітряних командувань "Південь" та "Захід" збивають ворожі "шахеди" 

Як підрозділи повітряних командувань "Південь" та "Захід" збивають ворожі "шахеди" 

Нагадаємо, російські війська влаштували атаку по Україні у ніч проти 16 листопада, запустивши 18 ударних безпілотників Shahed. Більшість були збиті силами ППО.

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Дата публікації
Перегляди
503
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