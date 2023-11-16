Як підрозділи повітряних командувань "Південь" та "Захід" нищать ворожі "Шахеди": з'явилося відео

Микола Олещук зазначив, що підрозділи Повітряних сил працюють цілодобово.
Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео збиття російських ударних безпілотників Shahed.
Відповідне відео Командувач Повітряних сил оприлюднив у Telegram.
"І вдень, і вночі! Цілодобово! Дякую усім за роботу! На відео – знищення "Шахедів" підрозділами повітряних командувань "Південь" та "Захід". Разом – до перемоги!", – зазначив Олещук під відео.
Нагадаємо, російські війська влаштували атаку по Україні у ніч проти 16 листопада, запустивши 18 ударних безпілотників Shahed. Більшість були збиті силами ППО.
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