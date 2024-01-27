Як підвищити успішність мобілізації: представник 47-ї ОМБр дав відповідь

Дмитро Лазуткін навів приклад Ізраїлю, де без служби у війську важче вибудовувати навіть свою подальшу кар'єру, особливо у держструктурах.

У контексті мобілізації дуже важливим є те, що треба підвищувати інституційно престиж військової служби, щоб людина розуміла, що це для неї стане потім, можливо, соціальним ліфтом.

Таку думку висловив начальник служби зв’язків із громадськістю 47-ї ОМБр Дмитро Лазуткін в ефірі Radio NV, відповідаючи на запитання, як підвищити успішність мобілізації в Україні.

"Наприклад, як у тому ж Ізраїлі. Без служби у війську важче вибудовувати навіть свою подальшу кар'єру, особливо в державних структурах. Так має бути і в нас. Я думаю, цей шлях за рекрутинга, який зараз упроваджується, може привести до підвищення якісних і кількісних показників", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua пояснив, на якому етапі зараз перебуває новий законопроєкт про мобілізацію: чому "затихли" нардепи і коли буде рішення Ради.

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