Як піхота ЗСУ захопила позицію окупантів: відео з фронту

Українські піхотинці 58-ї ОМБр взяли під контроль позицію російських військ і цей момент був зафіксований на відео.

Відповідний ролик виклав СтратКом ЗСУ.

На відео видно, як піхотинці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського під покровом ночі беруть під контроль позицію російських військових.

"Частина ворогів передбачливо накивала п’ятами, інші прийняли неправильне рішення та були ліквідовані виговцями", – вказано в повідомленні.

Українська піхота захопила позицію ворога на фронті – відео

До слова, раніше в ЗСУ повідомили про великі втрати окупантів у районі Авдіївки. Так, від початку ворожого наступу на Авдіївку втрати РФ перевищили 5 тис. бійців убитими та пораненими. Також знищено близько 400 одиниць бронетехніки.

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