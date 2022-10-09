Як після підриву Кримського мосту буде розвиватися ситуація на фронті: відповів експерт

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, як буде розвиватися ситуація на фронті у зв'язку з останніми подіями протягом тижня.

Нічний ракетний удар РФ по Запоріжжю, у результаті якого загинуло щонайменше 12 осіб, був такою собі відповіддю окупантів на підрив Кримського мосту, який стався днем раніше, 8 жовтня, й інші успіхи України на фронті.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський під час телемарафону в ефірі "1+1".

"Вона (ситуація. - Ред.) буде розвиватися так само, як і розвивалася. Росія вже використала увесь спектр сил та засобів. Похідно можна сказати, що нічний удар по Запоріжжю був такою собі відповіддю. Але, пробачте, як це цинічно не звучить, ми вже звикли жити за таких умов. Для нас це не перший удар. У нас страждає і Херсон, і Харків, і Запоріжжя, і Миколаїв, і Дніпропетровська область. Тобто для нас нічого нового не відбувається", - пояснив Сергій Грабський.

Військовий експерт наголосив, що Україна й надалі буде виконувати свої завдання, зокрема, просуватися на Луганщині.

"Дуже добре, що ми вже перекриваємо трасу, яка поєднує Сватово з Троїцьким і виходить на Рубіжне. Тобто маємо дуже гарні передумови для продовження наступу там. Ми продовжуємо працювати по правому березі Дніпра і виконувати свої завдання", - висловився експерт і додав, - "Для нас фактично нічого не зміниться на цьому напрямку".

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що станом на зараз ініціатива на фронті перейшла до ЗСУ. Експерт пояснив, що війська РФ зазнали значних втрат за кількома напрямками на сході, вони не встигають перегрупуватися та не мають можливостей для маневрів. У зв'язку з цим, окупаційна "влада", зрадники і колаборанти вже починають втікати, знищувати документи та замітати сліди.

А керівник українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан вказав на те, що ЗСУ виснажують все Правобережне угруповання російських окупаційних військ. За його словами, українські військові з кожним ударом змушують армію РФ перекидати сили і засоби або витрачати паливо на той чи інший напрямок й не дозволяють закріпитися військам противника.

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Своєю чергою видання The Times з посиланням на джерела у британському уряді та військових експертів, раніше писало, що ЗСУ відтіснять окупантів на кордони 23 лютого вже до Різдва. Але це можливо, якщо контрнаступ ЗСУ триватиме такими ж темпами.

Втім політолог Маттіа Неллес не вірить у закінчення війни до кінця року через велике скупчення російських військ у Херсоні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також не підтверджує, що війна закінчиться до Різдва, оскільки не є прихильником прив'язуватися до дат. Але Подоляк певен у "найоптимістичнішому прогнозі". За його словами, внутрішні конфлікти в країні-агресорці РФ прискорюють деокупацію захоплених територій України.

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