Як плацдарм на лівому березі Дніпра відкриває "дорогу до Криму": пояснення експерта

Плацдарм на лівобережжі Херсонської області відкриває "дорогу до Криму". Для успішного просування ЗСУ потрібні резерви.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Уніану.

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За його словами, зараз "тактичний" плацдарм на лівому березі Сили оборони намагаються розширити до рівня "оперативного". Він повинен бути щонайменше 15 км.

"Зараз ми на середині цього шляху знаходимося. Зараз до 8 км вже є просування від берега. А плацдарм оперативний повинен бути хоча б кілометрів 15, щоб відбудовувати інженерні споруди, якщо буде прийнято рішення, для перекидання на лівий берег вже важкої техніки. Це повинні бути понтонні переправи, дебаркадери для прийому барж. Це процес, який ще не почався, рішення поки не прийнято", – пояснює експерт.

Окрім того, на думку експерта, подальший розвиток ситуації на лівому березі залежить від реакції російського командування. Вони можуть перекинути війська на Херсонщини, зупинивши наступ на Авдіївку. Однак, якщо цього не станеться, їм не вдасться зупинити ЗСУ.

"Якщо рухатися через Скадовськ уздовж узбережжя Чорного моря, можливий захід до Криму двома-трьома способами – морський десант або рухатися вздовж моря до Армянська", - вважає він.

Нагадаємо, Путін звільнив командувача на Херсонському напрямку Олега Макаревича, а на його місце поставив командира десантних військ генерал-полковник Михайло Теплінський. Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив рішення російського диктатора.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини

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