Як починався історичний контрнаступ на Харківщині: показали унікальні кадри зі звільнення Балаклії (відео)

Спецпризначенці Головного управління розвідки Kraken, які брали участь у деокупації Балаклії Харківської області, показали кадри зі звільнення міста.

Контрнаступ на Балаклію був початком звільнення Харківської області від російської навали.

Відео зі спецоперацій опублікували на офіційній сторінці підрозділу у телеграм-каналі.

"Балаклія. Нашому підрозділу випала честь звільняти це місто від окупантів. Як це відбувалося. Як починався історичний контрнаступ українських сил", - йдеться у дописі під відео.

На кадрах видно унікальні кадри зі звільнення від російських військ Балаклії. Можна побачити, які спеціальні операції проводили українські військові: як точно влучали у військові бази та склади боєприпасів окупантів. А також, як російські війська злякалися та втікали від ЗСУ. Наприкінці відео показані щасливі жителі міста, які дочекалися українських захисників.

Нагадаємо, нещодавно у соціальних мережах з'явилося відео, на якому наближений до Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин, а також негласний очільник ПВК "Вагнера", вербує російських ув'язнених в одній із мордовських колоній для війни в Україні.

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