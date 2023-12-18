Як почувається дружина Буданова та співробітники розвідки після отруєння: представник ГУР розкрив деталі

Шпиталізація дружини керівника ГУР Маріанни Буданової закінчилася, але курс лікування триває. Її самопочуття та співробітників розвідки після отруєння – прийнятне.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону 18 грудня, відповідаючи на запитання щодо стану розслідування справи про отруєння офіцерів ГУР та дружини Буданова, а також щодо їхнього самопочуття.

"Курс лікування триває. Шпиталізація закінчилася. Це тривалий курс лікування. І постійно під наглядом лікарів. Українські лікарі, українські медичні фахівці вчасно помітили, виконали, запобігли можливим поганим наслідкам. Тому цей процес ще триватиме", – розповів він.

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Розслідування отруєння – це також нешвидкий процес, зазначив представник розвідки зазначив.

"Як тільки будуть результати, про які можна буде повідомити суспільство,це обов’язково буде зроблено", – сказав Юсов.

Відповідаючи на запитання, чи були якось змінені протоколи безпеки після отруєння співробітників розвідки та дружини кирила Буданова, представник ГУР розповів, що, дійсно, були вжиті додаткові заходи безпеки.

"Усі необхідні дії і висновки зроблені", - резюмував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну Буданову отруїли важкими металами.

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