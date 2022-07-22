Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як почувається хворий Байден та переговори Путіна з саудівським принцом: головні новини ночі 22 липня

Дата публікації
Перегляди
110к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як почувається хворий Байден та переговори Путіна з саудівським принцом: головні новини ночі 22 липня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 22 липня:

  • Президент США Джо Байден, який отримав позитивний тест на коронавірус, запевнив, що почувається “дуже добре”. Читати далі –>
  • Президент Росії Володимир Путін спадковий принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман провели телефонні переговори. Читати далі –>
  • Більші шанси отримати посаду голови Консервативної партії та нового британського прем'єра має міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Читати далі –>
  • Після вторгнення РФ в Україну європейські країни видворили близько 400 агентів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям. Читати далі –>
  • До санкційних списків Євросоюзу увійшли ще 57 фізичних осіб та організацій, які причетні до війни, розв'язаної Кремлем в Україні. Читати далі –>

Читайте також:

Наступна публікація