Як почувається хворий Байден та переговори Путіна з саудівським принцом: головні новини ночі 22 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 22 липня:
- Президент США Джо Байден, який отримав позитивний тест на коронавірус, запевнив, що почувається “дуже добре”. Читати далі –>
- Президент Росії Володимир Путін спадковий принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман провели телефонні переговори. Читати далі –>
- Більші шанси отримати посаду голови Консервативної партії та нового британського прем'єра має міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Читати далі –>
- Після вторгнення РФ в Україну європейські країни видворили близько 400 агентів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям. Читати далі –>
- До санкційних списків Євросоюзу увійшли ще 57 фізичних осіб та організацій, які причетні до війни, розв'язаної Кремлем в Україні. Читати далі –>
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