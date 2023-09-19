Як похолодання вплине на контрнаступ і яка зараз тактика в окупантів: розповів військовий ЗСУ

Просимо долучитися до зброру на авто для бригади, яка виконує бойові завдання на одному із напрямків контрнаступ.

Коротко про ситуацію на фронті розповів військовий Олександр зі 141-ї стрілецької бригади, яка зараз виконує бойові завдання у Донецькій області.

Яка зараз тактика в окупантів, чи змінили вони її під час контрнаступу ЗСУ?

"Якщо говорити про простих солдат, то там все просто: стріляй, намагайся втриматися і вціліти. Щодо тих, хто ними керує... Тактика - то взагалі щось розумне, послідовне і закономірне. Скажімо, ракетний удар по ринку Костянтинівки - це що було? Розумне?... послідовне? Використання будь-яких (наймерзенніших) методів для досягнення своєї незрозумілої мети. Лише шантаж, некерована жага вбивства і страх. Але не варто називати це словом "тактика".

Чи впливає похолодання на ситуацію на фронті, якщо так, то як?

"Саме похолодання - то не так страшно. Воно погіршить умови існування для бійців (про комфорт мова не йде взагалі). Але з похолоданнями прийдуть дощі. Облетить листя з дерев - і всі лісочки стануть прозорими. Це полегшить роботу арті і дронам, ускладнить переміщення транспорту. Але це однакові зміни і для нас, і для ворога. Все залежатиме від того, хто краще готовий до цих змін. Думаю, Мадяру потрібно буде багато пташечок".

Якої допомоги зараз найбільше потребують українські військові?

"Можна всі наші потреби об'єднати в одне прохання. Допоможіть нам якомога швидше перемогти і повернутися додому - не ігноруйте військові збори. Бо то не наша примха - то життєва необхідність. Восени у всіх традиційно багато справ: зібрати урожай, приготуватися до зими, допомогти дітям з домашкою та ще багато чого... І мами та дружини військових в цій ситуації "зашиваються" в рази більше ніж кожен з вас, бо вдома немає господаря".

Просимо долучитися до збору на авто для 141-ї бригади, яка захищає Україну у Донецькій області. Хлопці, які воюють на одному із напрямків контрнаступу, терміново потребують машину для виконання завдань. Станом на зараз вдалося зібрати 120 тис. грн. Ціль: 300 тис. гривень.

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