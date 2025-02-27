Як поліція поводилася на початку вторгнення: військовий шокував заявою

Рибак підкреслив, що такі призначення не відповідають логіці та військовій етиці.

Під час повномасштабного вторгнення деякі керівники поліції залишили свої міста, але згодом отримали підвищення у званні.

Про це в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко розповів командир роти ударних безпілотників 46-ї аеромобільної бригади ДШВ Рибак.

За його словами, у той час як патрульна поліція Києва та Миколаєва залишалася на місцях, деякі керівники просто втекли. Зокрема, він згадав начальника поліції Миколаївщини Сергія Шайхета, який залишив місто, але згодом отримав генеральське звання.

“Коли начальник поліції Миколаївщини Шайхет втік з Миколаєва, патрульна поліція залишилася і воювала. А потім Шайхету дали генерала. От він був полковником, став генералом, пішов на підвищення,” — заявив Рибак.

Військовий також зазначив, що схожа ситуація відбулася з багатьма високопосадовцями. За його словами, ті, хто не впоралися із завданнями в критичний момент, нині продовжують обіймати ключові керівні посади у правоохоронних органах.

“Всі ті, хто повтікали, майже всі стали генералами. Клименко, ці паркетні, ряжені генерали… Це ж неправильно, несправедливо,” — наголосив він.

Він вважає, що люди, які не змогли ефективно діяти у кризовій ситуації, не повинні займати керівні посади.

“Раз ти не впорався з завданням у критичний момент – значить, ти не готовий. Йди, і нехай керують ті, хто готовий,” — підсумував командир.

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Нагадаємо, у Бердичівському районі Житомирської області співробітники Служби безпеки України затримали 16-річну дівчину, яка на замовлення російської спецслужби виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції.

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