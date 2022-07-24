Як Польща готується до можливої війни з Росією: у Міноборони розповіли

Уже понад 150 днів триває повномасштабна війна Росії проти України. Тим часом сусідні країни активно посилюють свою обороноздатність, щоб не допустити подібного сценарію на своїх територіях. Чи не найбільше зусиль докладає Польща, яка перетворюється на справжній оборонний бастіон західного світу.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країні потрібна сильна армія, щоб Кремль відмовився від нападу на неї.

Про це повідомляє wpolityce.pl.

"Ми на передовій, у нас є кордон з Росією, як на півночі, так і, власне, у військовому відношенні, з боку Білорусі", – сказав міністр.

З його слів, цього року Польща отримає ЗРК Patriot, замовлені ще 2018 року, а також установки, ідентичні британській системі Sky Sabre. Крім того, у Польщі є власні системи Thunderbolt. 5 квітня Варшава підписала з американцями контракт на закупівлю 250 танків Abrams M1A2.

Раніше посол України Андрій Дещиця заявив, що Росія може обстріляти територію Польщі і ця держава готується до такого ймовірного сценарію. При цьому немає навіть значення, що Польща – член НАТО. Окрім того, для Польщі існує також російська загроза з території Білорусі.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді та заявив, що тільки Україна має вирішувати будь-які умови, на яких вона домагається миру з Росією.

Окрім того, Дуда заявив, що Польща повинна вимагати від Росії відшкодування за Катинський злочин.

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