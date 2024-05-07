Як Польща може посилити українську ППО: речник Повітряних сил дав відповідь

Ілля Євлаш повідомив, що перші роздуми про можливість допомоги з боку Польщі з’явилися після того, як російська ракета залетіла у повітряний простір цієї країни.

Якби Польща закрила частину українського неба, це б дозволило перемістити наші установки і дефіцитні ракети, які постійно потребують поповнення, на інші об’єкти.

Про це сказав NV речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Євлаш повідомив, що перші роздуми про можливість допомоги з боку Польщі з’явилися після того, як російська ракета залетіла у повітряний простір Польщі.

"Тоді виникли розмови, що Польща могла б закрити хоча б частину заходу України. Це б дозволило перемістити наші установки і без того дефіцитні ракети, які постійно потребують поповнення, на інші об’єкти. У нас в Україні безліч важливих об'єктів і велика територія – її не покрити лише наземними установками", – сказав речник. Він уточнив, що жодна велика країна світу не може собі дозволити перекрити весь повітряний простір за рахунок наземних станцій ППО. Тому дуже часто використовують інші складові, літаки – багатоцільові винищувачі F-16, F-22, F-35, і також флот, в кого він є.

Ілля Євлаш зазначив, що допомога з боку Польщі дала би Україні змогу краще протистояти більшості крилатих ракет, керованих ракет та дронів.

"Якби Польща закрила цю територію, це б нам дуже знадобилося у відбитті атак противника. Так, це не буде шанс протистояти ракетам типу "Кинджал", однак з більшістю крилатих ракет, керованих ракет, дронів ми могли б ефективно справлятися. Але це питання до нашого дипломатичного корпусу, це вирішується на вищому рівні. Ми відповідаємо за те, що нам надали, і наша задача – виходячи з наявних засобів, прикривати повітряний простір, забезпечувати підтримку сухопутної компоненти", – наголосив він.

Євлаш підкреслив, що посилення ППО потрібно, воно дозволило б прикрити наші теплостанції, електростанції, генеруючі підприємства.

"На жаль, ми бачили, коли вони зруйнували Трипільську ТЕС – так, ми більшість ракет збили, але вони використовують тактику перенавантаження нашої системи, щоб ми використали весь запас ракет, який стояв на установці. Ми бачимо – навіть однієї ракети вистачає, щоб зруйнувати той чи інший об'єкт. Ми постійно маневруємо, виходячи з тих засобів, які в нас є. Ми й так показали абсолютно нестандартний підхід до ведення цієї війни не тільки на суходолі, але й якщо говорити про ППО. Уже напевно діти в садку знають, що таке система Patriot, і потрібно більше цих систем", – додав він.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш / Фото: illia_yevlash / Instagram

Речник Повітряних Сил нагадав, що проти "Кинджалів" Україна може використовувати тільки один засіб, який підтвердив свою ефективність, – Patriot. "Але ефективний радіус протидії "Кинджалам" складає 40 кілометрів", – додав він.

"Уявляєте, скільки потрібно таких Patriot, щоб закрити все?" – підкреслив він.

Євлаш також зауважив, що на війні ніколи не буває достатньо ракет, тим більше під час масованих ударів противника, який переважає кількісно.

Нагадаємо, обіцяна німецьким урядом система протиповітряної оборони Patriot потрапить до України лише через два місяці – не раніше кінця червня. Втім, навіть цей термін - це найкращий сценарій.

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