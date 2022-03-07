Як Польща прийматиме українців, які виїхали з країни через війну: що варто знати

Термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців.
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький розповів, як Польща приймає та прийматиме українців, які були вимушені через воєнні дії покинути країну
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зокрема:
- До Польщі приїхало вже понад 1 млн біженців, більшість – жінки та діти, поки чоловіки захищають свою землю;
- Українці зможуть на законних підставах провести у Польщі 18 місяців;
- Громадяни України зможуть спокійно працювати у Польщі;
- Термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців, загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до 3 років;
- Поляки, які приймають в себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави - близько $8,7 на день, або близько $263 місяць;
- Українці матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.
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