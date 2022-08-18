Як пошириться радіація в разі катастрофи на ЗАЕС: вчені змоделювали відео

У разі катастрофи на Запорізькій АЕС радіація пошириться як територією України, так і на сусідні держави. Йдеться про Білорусь, Польщу та країни Балтії.

Саме таке поширення радіації можливе за погодних умов, що фіксуються 15-18 серпня.

Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного інституту.

Так, згідно з розрахунками, найвищі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть фіксуватися в межах території України, особливо у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50-100 км. Це стосується практично всіх напрямків довкола Запорізької АЕС.

За даними вчених, значні концентрації радіонуклідів можуть сягнути Києва. Радіація може поширитися і на території Донбасу.

Окрім того, радіоактивні домішки можуть бути винесені на території східної частини Білорусі, територію Польщі та країн Балтії.

У кінці змодельованого періоду основним напрямком поширення радіонуклідів є східний. Це означає, що суттєві концентрації радіоактивних аерозолів можуть фіксуватися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей.

Вченими Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України виконано моделювання перенесення радіоактивних домішок за гіпотетичної аварії на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) за метеорологічних умов станом на 15-18 серпня 2022 року. Результати моделювання атмосферного перенесення та дисперсії радіоактивних аерозолів Cs-137 отримано з використанням прогностичної метеорологічної моделі WRF ARW v4.3 та моделюючого комплексу атмосферної дисперсії CALMET-CALPUFF v6. WRF прогноз метеорологічних умов було розраховано на основі глобальних прогностичних даних GFS з просторовою роздільною здатністю 0,5о та часовою дискретністю 3 години. Радіоактивні викиди задано у вигляді двох точкових джерел на висотах 200 та 500 м над земною поверхнею із сумарною стаціонарною потужністю 1 Бк/с (по 0,5 Бк/с для кожного із джерел). Для радіоактивних аерозолів було використано характеристики їхнього розподілу за розмірами: середній діаметр 1 мкм, стандарте відхилення 2 мкм. Через неможливість визначення точних характеристик джерела викидів при гіпотетичній аварії на ЗАЕС, результати чисельного моделювання слід інтерпретувати лише якісно і відносно. Відповідно до результатів розрахунків, протягом 15-18 серпня 2022 р. найбільш високі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися в межах території України, особливо у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50-100 км. Причому практично у всіх напрямах відносно ЗАЕС. Значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути м. Києва. Частково радіоактивні домішки можуть бути також винесені на території сусідніх держав (східна частину Білорусі, Польща, країни Балтії). У кінці змодельованого періоду основним напрямом перенесення радіонуклідів є східний, у результаті чого значні концентрації радіоактивних аерозолів можу спостерігатися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Опубліковано Ukrainian Hydrometeorological Institute Середа, 17 серпня 2022 р.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що 18 серпня у Дніпрі працюватиме спеціальний пересувний автомобіль радіаційної та хімічної розвідки важкого типу.

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