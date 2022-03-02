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Як потрібно діяти під час обстрілів на вулиці, у транспорті та приміщенні: інструкція

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Як потрібно діяти під час обстрілів на вулиці, у транспорті та приміщенні: інструкція

Управління ДСНС у Харківській області

Намагайтеся подолати паніку та діяти згідно з інструкцією.

Українцям нагадали про те, як потрібно діти, якщо потрапили під обстріл на вулиці, у транспорті або в приміщенні

Насамперед, намагайтеся подолати паніку та діяти згідно з інструкцією, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

На вулиці 

  • Лягайте на землю, накривайте голову руками, відкрийте рот – це вбереже від контузії.  
  • Знайдіть найближче укриття з боку, протилежного тому, звідки стріляють. 
  • Це може бути: під'їзд будинку та підземний перехід.
  • Якщо в полі зору немає укриття просто лягайте на землю, закривши голову руками.  

У транспорті  

  • Якщо обстріл застав вас у транспорті, слід негайно зупинитись, відбігти від дороги і лягти на землю.    
  • УВАГА! Не призначені для укриття місця під транспортом (вантажівкою, автобусом, автомобілем).  

У приміщенні 

  • Взявши найнеобхідніше, спускайтеся до укриття (підвал).  
  • Не користуйтеся ліфтом, спускайтеся лише сходами.  
  • Якщо ви все ж у квартирі, пам’ятайте: найміцнішими місцями житла є кути, особливо кути несучих стін. 
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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

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