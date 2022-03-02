Як потрібно діяти під час обстрілів на вулиці, у транспорті та приміщенні: інструкція

Як потрібно діяти під час обстрілів на вулиці, у транспорті та приміщенні: інструкція

Намагайтеся подолати паніку та діяти згідно з інструкцією.

Українцям нагадали про те, як потрібно діти, якщо потрапили під обстріл на вулиці, у транспорті або в приміщенні.

Насамперед, намагайтеся подолати паніку та діяти згідно з інструкцією, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

На вулиці

Лягайте на землю, накривайте голову руками, відкрийте рот – це вбереже від контузії.

Знайдіть найближче укриття з боку, протилежного тому, звідки стріляють.

Це може бути: під'їзд будинку та підземний перехід.

під'їзд будинку та підземний перехід. Якщо в полі зору немає укриття просто лягайте на землю, закривши голову руками.

У транспорті

Якщо обстріл застав вас у транспорті, слід негайно зупинитись, відбігти від дороги і лягти на землю.

УВАГА! Не призначені для укриття місця під транспортом (вантажівкою, автобусом, автомобілем).

У приміщенні