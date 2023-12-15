Як потрібно змінити правила мобілізації: думка командира штурмового батальйону

На думку Петра Горбатенка, треба на законодавчому рівні ввести кримінальну відповідальність вже під час першої відмови від повістки.

Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Петро Горбатенко "Ролло" розповів, як, на його думку, потрібно змінити правила мобілізації.

Про це Горбатенко сказав в ефірі "1+1".

"По-перше, закон про мобілізацію хвилює. Тема вручення повісток і тема ухилянтів – це просто якісь абсурд і якісь сюр. Не можу передати емоції тими словами, якими можна говорити в прямому ефірі. Те, що відбувається з "обороною" в спортзалах, закривання в підвалах кафе тощо. Має бути жорсткіше мобілізація, мають її проводити в ширшому (форматі): і студентів, і максимально всіх. Проблема ж не тільки в людях-ухилянтах, проблема в ТЦК, є ж корупційна складова", - каже військовий.

На думку Горбатенка, треба на законодавчому рівні ввести кримінальну відповідальність вже під час першої відмови від повістки.

"Що значить, не хочу брати, не буду. Плюс Російська Федерація розплела купу юристів, які надають допомогу, як "відкосити" від повістки... Це має бути комплекс законодавчий: з першого разу наступає кримінальна відповідальність за неявку, за непроходження (ВЛК) тощо. Також ТЦК мають нести відповідальність кримінальну, за них потрібно серйозніше взятися", - підсумував командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр.

Раніше Горбатенко вже заявляв, що прийшов час мобілізувати 18-20-річних, а не "дідів". Командир штурмового батальйону закликав підходити до мобілізації в Україні ширше: мовляв, студенти також можуть воювати.

На думку військового, старші бійці (50+) уже мають багато супутніх хвороб, набутих за життя і в більшості вже не можуть виконувати якісно бойові завдання через це.

"В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки", - сказав Ролло.

Нагадаємо, на Львівщині чоловіка забрали з вулиці до ТЦК, але він відмовився від мобілізації: суд його покарав.

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