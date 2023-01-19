Як пов'язані битви за Бахмут і Соледар та новий імовірний наступ РФ: пояснення польського генерала

Битви за Бахмут та Соледар на Донеччині і ймовірність нового наступу окупантів - це пов'язані між собою операції.

Про це заявив польський генерал Вальдемар Скшипчак, який у 2006-2009 роках командував сухопутними військами польського війська, в розмові з ВВС News Україна.

За його словами, якщо росіянам вдасться захопити Бахмут, це дасть змогу їм вийти на лінію Краматорськ-Слов'янськ. Саме цю лінію Путін прагне поєднати з іншими територіями на сході вздовж річки Ворскла та лівого берега Дніпра.

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На думку Скшипчака, якби Путіну вдалося досягнути цього, імовірно, він би пішов на перемир'я, але це призвело б до замороження війни.

"Бахмут - це ворота до інших частин Донбасу. Його захоплення дало б змогу вийти на лінію Краматорськ-Слов'янськ. І цього Путіну вистачило б. Він хотів би поєднати це з іншими територіями на сході вздовж річки Ворскла та лівого берега Дніпра. Путін поспішає, тому що західні санкції ставатимуть чим далі відчутнішими. Україна теж поспішає, тому що їй потрібно захистити себе. Якщо Путін досягнув би, чого прагне, то далі б пішов, певно, на перемир'я. Але це було б замороження війни. Сама війна збережеться. Справжнього миру тоді не буде", - пояснив колишній командувач Сухопутних військ Польщі.

Коментуючи новий можливий наступ окупантів, Скшипчак пояснив, що керівництво РФ хоче кинути на фронт велику кількість солдат, щоб мати перевагу у живій силі. Він попередив, що це може дати змогу окупантам захопити території на сході країни.

"У лютому й навесні 2022 року росіяни не мали переваги, яка б дала їм змогу швидко виграти війну. Тепер вони намагаються забезпечити її. Вони зрозуміли, що якщо не матимуть переваги в 5-6 разів, то не виграють в українців. Така перевага не значить, що вони зможуть розбити ЗСУ. Але це може дати їм змогу захопити території на сході країни", - підсумував він.

Нагадаємо, польський генерал Вальдемар Скшипчак попередив, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. На його думку, що РФ може вдарити з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Також Вальдемар Скшипчак заявляв, що перший квартал 2023 року стане переламним у війні й Україна вийде з неї переможницею, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

А от на думку професора Кшиштофа Женгота з Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, дії путінського оточення свідчать, що війна в Україні буде довгою. І після колосальних втрат, яких зазнала путінська армія в Україні, керівництво РФ шукає способи, як повернути тих, хто втік з РФ, щоб кинути на фронт ще більше "гарматного м'яса".

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